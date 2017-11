Hrvaški slavonski kulen, Sloveniji 5-letno prehodno obdobje

Slovenija registraciji ni nasprotovala

7. november 2017 ob 16:19

Ljubljana,Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Evropska komisija je ugodila prošnji Hrvaške za vpis suhomesnatega proizvoda Slavonski kulen/Slavonski kulin v register zaščitenih proizvodov z geografsko označbo, Sloveniji pa odobrila prehodno obdobje.

V postopku hrvaške zaščite slavonskega kulena Slovenija ni nasprotovala registraciji, je pa z ugovorom želela zaščititi slovenske pridelovalce in proizvajalce. Celjske mesnine, ki prav tako proizvajajo mesnino s tem imenom, imajo petletno prehodno obdobje za uporabo tega imena, izraz kulen/kulin pa se lahko v Evropski uniji uporablja še naprej.

Slavonski kulen je suha klobasa, ki se izdeluje med 1. novembrom in 31. marcem v Slavoniji na Hrvaškem in ima več kot 200-letno tradicijo. Klobaso tradicionalno ponujajo ob verskih in družinskih praznovanjih in praznikih. Proizvod bo dodan na seznam več kot 1.410 že zaščitenih izdelkov.

