HSE bo štiri leta vodil Matjaž Marovt

Nadzorniki HSE-ja so Marovta potrdili za direktorja s polnim mandatom

1. avgust 2017 ob 18:18,

zadnji poseg: 1. avgust 2017 ob 18:21

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nadzorniki HSE-ja so imenovali Matjaža Marovta za generalnega direktorja HSE-ja s štiriletnim mandatom. Marovt je družbo začasno vodil že od 19. aprila.

Matjaž Marovt je v Holding Slovenske elektrarne (HSE) vstopil lansko pomlad kot član nadzornega sveta, družbo pa je kot generalni direktor vodil začasno od letošnjega 19. aprila za dobo največ šest mesecev.

"Matjaž Marovt je z umirjenim in preudarnim načinom vodenja, predvsem pa s konstruktivnim dialogom, ki ga je vodil do zdaj, potrdil naša pozitivna pričakovanja. Verjamemo, da si bo kot generalni direktor HSE-ja skupaj s finančnim direktorjem prizadeval za stabilno vodenje in poslovanje skupine HSE," je dejal predsednik nadzornega sveta Milan Perović.

"Prizadeval si bom, da se bomo v skupini HSE kot največjem proizvajalcu električne energije v Sloveniji in enem od vodilnih trgovcev z elektriko profesionalno odzivali na aktualne trende v energetiki, okolju in tehnologijah. Na poti do brezogljične družbe pa bo naš skupni cilj zagotavljanje varne, zanesljive in okolju prijazne oskrbe z električno energijo," je poudaril Marovt v sporočilu za javnost.

Generalni direktor HSE-ja je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, podiplomski magistrski študij s področja menedžmenta kakovosti je opravil na britanski poslovni šoli Sheffield, za svoje delo pa je bil nominiran za evropsko nagrado za magistrska dela EFQM. Pred imenovanjem na mesto začasnega člana poslovodstva HSE je deloval kot samostojni poslovni svetovalec z vodstvenimi izkušnjami iz velikih in mednarodnih podjetij.

Bil je tudi direktor tehnične direkcije v podjetju Adria Mobil, član uprave družbe Prevent Global, še prej pa je bil vrsto let na vodstvenih funkcijah v Gorenju.

G. C.