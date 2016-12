HSE v 11 mesecih z 9,5 milijona dobička

Dolgove bodo do konca leta zmanjšali za več kot 200 milijonov

21. december 2016 ob 14:24

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Skupina HSE je v prvih 11 mesecih ustvarila 1,2 milijarde evrov prihodkov od prodaje in 9,5 milijona evrov čistega dobička. Uspelo jim je pridobiti tudi 230-milijonsko posojilo za Teš 6.

Dobro poslovanje je pripomoglo k pridobitvi posojila, je na novinarski konferenci povedal prvi mož HSE-ja Gorazd Skubin. Prav zapiranje finančne konstrukcije za Teš 6 je Skubin označil za glavni dogodek leta v skupini HSE, ki je lansko leto končala s skoraj polmilijardno izgubo.

"S tem smo si zagotovili najmanj dve do tri leta mirnega delovanja," je poudaril finančni direktor HSE-ja Stojan Nikolić in dodal, da bodo neto zadolženost do konca leta zmanjšali za več kot 200 milijonov evrov. Konec lanskega leta je bilo razmerje dolga v denarnem toku 8,2, letos bo po pričakovanjih pod šest oz. pod 5,5. "To so trendi, ki bi jih radi prihodnje leto nadaljevali. HSE kot skupina bi se moral popolnoma stabilizirati," je še dodal.

Teš 6 se je kljub izredno dragi naložbi v tako težkih razmerah, kot so na trgu električne energije (cene so nizke), pokazal kot ustrezen proizvodni objekt, ki bo v prihodnje dajal stabilno proizvodnjo, je ob tem dejal Skubin. V Tešu je 339 zaposlenih, odpuščanj po njegovih besedah ne bo več.

HSE, ki ima na ravni skupine okoli 3.500 zaposlenih, bo v prihodnjem letu prešel v zadnjo stopnjo finančnega prestrukturiranja. Med novostmi je generalni direktor poudaril vertikalno integracijo oz. dodajanje produktov končne prodaje – medtem ko HSE prodaja na veleprodajnem trgu, je namreč logična pot prodaja končnim odjemalcem.

