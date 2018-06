Impol bo imel zaradi carin ZDA negativne posledice

EU mora ustrezno povračilno ukrepati

1. junij 2018 ob 10:04

V največjem slovenskem predelovalcu aluminija so razočarani nad odločitvijo ZDA, da s 1. junijem uvede carine na uvoz jekla in aluminija tudi za države EU-ja. Skupina Impol bo imela negativne posledice, so opozorili v družbi.

"Učinek uvedenih carin bo povečal pritiske na evropskem trgu, saj lahko pričakujemo, da bodo evropski proizvajalci in proizvajalci iz tretjih držav tukaj iskali dodatne priložnosti," so pojasnili v skupini Impol iz Slovenske Bistrice pod vodstvom Jerneja Čokla, kjer upajo, da se bo Unija ustrezno odzvala in tudi sama sprejela ukrepe, s katerimi bo zaščitila evropske proizvajalce.

Impol skoraj 95 odstotkov vseh svojih izdelkov proda na tuje trge, zato bodo ameriške carine imele negativen učinek na njihove prihodke. Letos so prav izvoz v ZDA precej povečali, saj so na tamkajšnji trg prodrli tudi z valjanimi izdelki, medtem ko so v preteklosti v ZDA izvažali samo stiskane izdelke. S kupci že imajo sklenjene pogodbe, kar jim sicer prinaša določeno stabilnost, vendar lahko pričakujejo pritiske na spremembe pogojev poslovanja.

Impol je lani ustvaril skoraj 667 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je za dobro petino več kot leto pred tem. Na ameriškem trgu so lani od tega ustvarili 1,5 odstotka vseh prihodkov, sicer pa je njihov največji trg EU. Več kot tretjino prihodkov so ustvarili v Nemčiji, skoraj 15 odstotkov v Italiji, pred Slovenijo pa je bila s 5,8 odstotka lani še Češka.









Trumpove carine

Ameriški predsednik Donald Trump je uvedbo 25-odstotnih carin na jeklo in 10-odstotnih carin na aluminij in proizvode iz aluminija z argumentom zaščite nacionalne varnosti ZDA napovedal že marca. Iz njih je nato začasno za približno tri mesece izvzel EU, Avstralijo, Argentino, Brazilijo, Kanado, Mehiko in Južno Korejo.

Z vsemi, razen z EU-jem in z obema partnericama iz severnoameriškega sporazuma o prosti trgovini Nafta, je nato dosegel dogovor, medtem ko bodo za omenjene tri s 1. junijem veljale carine.

