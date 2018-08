Intereuropa prvo polletje sklenila z 2,7 milijona čistega dobička

Družba je presegla načrtovane prihodke od prodaje

30. avgust 2018 ob 18:01

Koper - MMC RTV SLO, STA

Skupina Intereuropa je v prvem letošnjem polletju ustvarila za 2,7 milijona evrov čistega dobička, kar je za 38 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani, kažejo nerevidirani podatki. Ob tem je presegla tako načrtovane kot tudi lanske primerljive prihodke od prodaje, poslovni izid iz poslovanja ter čisti poslovni izid.

Skupina Intereuropa je v prvem letošnjem polletju vknjižila 80,2 milijona evrov prihodkov od prodaje in tako dosegla 10-odstotno rast glede na enako obdobje lanskega leta. Največjo rast poslovanja glede na lansko primerljivo obdobje izkazuje poslovno področje medcelinskega prometa (12 odstotkov), sledita poslovni področji kopenskega prometa (10 odstotkov) in logističnih rešitev (9 odstotkov), kaže nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Intereuropa in matične družbe med januarjem in junijem, s katerim se je danes seznanil nadzorni svet družbe.

Poslovni izid iz poslovanja je na ravni skupine znašal 3,7 milijona evrov in je bil za dva odstotka višji glede na primerljivo obdobje lani, so še sporočili iz koprskega logista. Iz nerevidiranih podatkov izhaja še, da je dobiček pred amortizacijo in davki (EBITDA) v obravnavanem obdobju znašal 6,84 milijona evrov, kar je za tri odstotke manj glede prvo lansko polletje. Je pa Intereuropa glede na konec leta 2017 za štiri odstotke znižala neto finančni dolg, ki je na dan 30. junij znašal 64,4 milijona evrov.

Skupina presegla lansko poslovanje

Skupina Intereuropa je v prvem polletju z intenzivnimi prodajnimi aktivnostmi ob ugodnih gospodarskih razmerah na večini trgov skupine presegla tako načrtovane kot tudi lanske primerljive prihodke od prodaje ter tudi načrtovani in lanski primerljivi izid iz poslovanja. Na ugodne rezultate je ob rasti prodaje vplivala tudi nižja amortizacija kot posledica prevrednotenja nepremičnin v preteklem letu, ugotavlja poročilo.

Ob tem stroški dela presegajo načrtovane zaradi vštetja odhodkov, nastalih z udeležbo delavcev pri dobičku v obvladujoči družbi v višini 600.000 evrov, medtem ko v preteklih letih ti niso bili medletno obračunani ter načrtovani. Tudi v prvem polletju letos se je nadaljevalo padanje prodajne marže. Še naprej pa se na trgu kaže pomanjkanje prevoznih zmogljivosti, kar ob višjih cenah nafte vpliva na rast neposrednih stroškov, so še zapisali v poročilu.

Medtem uradno ni še nič znanega o zopetnem poskusu konzorcija bank prodati 72-odstotni delež kapitala v Intereuropi. Rok za odziv na poziv za izkaz interesa se je iztekel v začetku julija, v družbi PwC svetovanje, ki vodi postopek, pa so za STA v začetku tega tedna pojasnili le, da skladno s sporazumom o nerazkrivanju podatkov informacij o postopku ne morejo dati.

L. L.