Istrabenz se pripravlja na prodajo portoroških hotelov

Dolg družbe je 136 milijonov evrov

30. maj 2018 ob 14:47

Koper - MMC RTV SLO, Radio Koper

Istrabenz turizem ustvari skoraj vse prihodke družbe, ki je februarja sodišču predlagala preventivno prestrukturiranje. V petek se bodo sešli delničarji Istrabenza in potrdili poslovno poročilo za lansko leto.

Istrabenz mora do julija z upniki doseči nov dogovor o načinu in rokih odplačila finančnih obveznosti. Iz poslovnega poročila za lani izhaja, da je njegov dolg 136 milijonov evrov. Nadzorni svet je lani že dal soglasje za prodajo 95-odstotnega deleža v družbi Zastava Istrabenz Lizing. Lani je prodal delež v portoroškem letališču, kupilo ga je podjetje Miodraga Kostića.

Ključna pa je oz. bo prodaja portoroških hotelov. Lani je Casino Riviera Mitje Peternela oddal zavezujočo ponudbo za nakup 100-odstotnega deleža Istrabenza Turizma. 10 milijonov evrov, kolikor naj bi jih ponujal, je bilo za upnike premalo. Gre za šest hotelov s 778 sobami. Istrabenz Turizem je lani v njih ustvaril 364.000 prenočitev, to je dobra četrtina vseh hotelskih prenočitev v občini Piran. Ali bo šlo za posamično ali skupno prodajo hotelov, ni znano.

V Družbi za upravljanje terjatev bank, ki posredno obvladuje več kot polovico vseh terjatev do Istrabenza, informacij ne razkrivajo. Direktor Turističnega združenja Portorož Igor Novel podrobnosti ne pozna, a dodaja: "Zagotovo pa celovita veriga Life Class ima zdaj določen imidž, določeno prepoznavnost. Na tej destinaciji je dokaj močen igralec in lahko tudi nam pomaga pri določenih akcijah. Pri razdrobljenem lastništvu je več lastnikov in je tudi komunikacija bolj pestra."

V Istrabenzu je po drugi strani med tveganji v poslovnem poročilu omenjeno, da ponudba v Portorožu in sama podoba destinacije še ne sledita kakovosti hotelske ponudbe in zastavljenim načrtom razvoja turizma na destinaciji. V hotelih ob slovenski obali se bodo v kratkem zgodile še nekatere lastniške spremembe: Hoteli Bernardin prodajajo kompleks Salinera v Strunjanu in San Simon v Izoli. Za drugega se zanimata Kapitalska družba in Modra zavarovalnica.

Tjaša Škamperle, Radio Koper