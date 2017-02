Italijani še enkrat potrdili odstop od nakupa Cimosa

Odzvali so se na nekatere trditve politikov

27. februar 2017 ob 14:09,

zadnji poseg: 27. februar 2017 ob 14:12

Koper - MMC RTV SLO/STA

Družba TCH Cogeme, prek katere je italijanski sklad Palladio Finanziaria nameraval kupiti 92-odstotni delež Cimosa, je sporočila, da so, zaradi neizpolnjenih pogojev, nehali veljati dokumenti, sklenjeni s konzorcijem prodajalcev.

Po besedah sklada odložni pogoji niso bili izpolnjeni do 31. januarja, zato vsi sklenjeni dokumenti prenehajo avtomatično veljati. "V zadnjem tednu so namreč različni politiki poudarjali, kako TCH Cogeme oziroma njegov lastnik sklad Palladio Finanziaria ni poslal uradne "odpovedi" sodelovanja pri nakupu. Ker odložni pogoji niso bili izpolnjeni, jim tega tudi ni treba narediti," so zapisali v sporočilu za javnost.

Med temi odložnimi pogoji je bil ključen uspešen dogovor med Cimosom in Hrvaško agencijo za zavarovanje depozitov in sanacijo bank (DAB). DAB je s tožbo zahteval od Cimosa plačilo 57 milijonov evrov. Na takšno vrednost naj bi namreč po mnenju DAB-a z obrestmi narasel dolg, ki si ga je Cimos nakopal, ko si je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja pri Riječki banki izposodil 20 milijonov evrov za naložbo v tovarno v Buzetu.

Pristojna ministra, Zdravko Počivalšek in Goran Marić, sta potem dogovor sklenila tik pred zdajci. Hrvaška vlada je sicer potrdila dogovor, po katerem bi DUTB za terjatve hrvaškega DAB-a do Cimosa plačal sedem milijonov evrov. A je nato prišlo do zasuka, ko je Hrvaška nenadoma zahtevala še, da Italijani v Cimosovih hrvaških podjetij še dve leti ne bi smeli odpuščati, čeprav so se sprva dogovorili le za eno leto. Novi pogoji pa so bili za italijanski sklad nesprejemljivi.

A. Č.