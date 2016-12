Italijanski poslanci potrdili 20 milijard evrov pomoči bankam

Monte dei Paschi se je poleti najslabše odrezala na obremenitvenih testih

21. december 2016 ob 21:11

Rim - MMC RTV SLO/STA

Oba domova italijanskega parlamenta sta potrdila vladni predlog 20 milijard evrov vrednega svežnja za pomoč bankam, saj se jim izteka čas za dokapitalizacijo, ki jo od nje zahteva ECB.

Sveženj, vreden 20 milijard evrov, bo po besedah gospodarskega ministra Piera Carla Padoana zadostoval za rešitev težav italijanskega bančnega sektorja.

Med bankami, ki bodo prejele pomoč, je tudi najstarejša banka na svetu Monte dei Paschi, ustanovljeni leta 1472. Banka bo v četrtek zaključila izdajo novih delnic, s katero skuša pridobiti potrebno denarno pomoč.

Mnogi sicer menijo, da ji po tej poti ne bo uspelo zbrati dovolj denarja, zato potrebuje pomoč vlade. Novi italijanski premier Paolo Gentiloni je izrazil pripravljenost vlade, da priskoči na pomoč italijanskemu bančnemu sektorju, če bo treba zagotoviti stabilnost bank in prihrankov. Evropska centralna banka je namreč zavrnila prošnjo za podaljšanje roka za njeno dokapitalizacijo v višini petih milijard evrov.

Monte dei Paschi akutna težava

Likvidnostna sredstva banke bodo sicer zadostovala le še za štiri mesece, so danes sporočili z banke, kjer so še prejšnji teden trdili, da jih imajo dovolj za 11 mesecev. Po objavi novice so delnice banke izgubile 6,4 odstotka.

Monte dei Paschi se je poleti najslabše odrezala na obremenitvenih testih, ki jih je v 51 velikih evropskih bankah izvedel Evropski bančni organ, in velja za najbolj akutno težavo italijanskega bančnega sistema.

