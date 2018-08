Iz Maribora bo mogoče v München leteti le še nekaj dni

Novi načrti niso znani

6. avgust 2018 ob 13:32

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Mariborsko letališče bo naslednji teden ostalo brez edine redne linije, ki je štajersko prestolnico povezovala z Münchnom. Zaradi premajhnega zanimanja so se pri družbi VLM Airlines odločili za ukinitev te povezave, ki je delovala od februarja.

Belgijska letalska družba že nekaj časa lastniško ni več povezana z družbo SHS Aviation, ki ima v lasti Aerodrom Maribor in v najemu mariborsko letališko infrastrukturo. Odgovorni v letalskem prevozniku števila potnikov v zadnjih mesecih sicer ne razkrivajo, so pa v VLM Airlines dodali, da povezava med bavarsko prestolnico in Antwerpnom, ki je bila doslej drugi del omenjene linije, ostaja.

Kot je razvidno iz spletne strani letalskega prevoznika, je mogoče vozovnice za polet proti Münchnu kupiti le še za 17. avgust, od tam pa bo zadnji 50-sedežni Fokker v Maribor priletel 20. avgusta.

Glede morebitnih novih načrtov letalskega prevoznika na mariborskem ali morda celo na ljubljanskem letališču je predstavnik VLM Airlines Yves Panneels dejal, da preučujejo nove možnosti, a da za zdaj niso sprejeli še nobene konkretne odločitve.

Podaljšajne letališke steze?

Upravljavci mariborskega letališča medtem še vedno snujejo načrte za razvoj, do katerega pa naj bi po zadnjih zamislih prišlo šele po podaljšanju letališke steze. Nedavno so napovedali predstavitev načrtov, a so jo zaradi odsotnosti investitorja v zadnjem trenutku odpovedali.

Časnik Večer je takrat navajal neuradne informacije, da si SHS Aviation, lastnik Aerodroma Maribor, ob postopku pridobivanja soglasja za podaljšanje letališke steze in širitev letališča prizadeva tudi za to, da bi namesto sedanjega 15-letnega najema, za katerega mesečno državi odštejejo okoli 100.000 evrov, želijo 50-letne koncesije.

Medtem je v družbi SHS Aviaton prišlo tudi do lastniškega preoblikovanja, novi lastniki pa naj bi si po neuradnih informacijah časopisa začetka gradnje želeli v letu 2020. Ta naj bi trajala štiri leta, so pa novi investitorji v svojih napovedih nekoliko previdnejši. Še vedno pa si prizadevajo zlasti za medcelinske povezave s Kitajsko.

A. P. J.