Nočem jih minimiozrati napak, a niso tako hude, zatrjuje direktor MDK-ja. Foto: Pixabay Mesnine dežele Kranjske. Foto: BoBo Žal mi je. Nismo pričakovali takega odmeva v javnosti. Vse se je zgodilo zelo hitro, nismo bili pripravljeni na tak medijski odziv, želeli bi ta vtis popraviti. Edvard Fonda Direktor Edvard Fonda: "Vzdrževanje mesne industrije je zahtevno" Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic Izdelki so varni, žal nam je, da so kupci vznemirjeni. Glejte s pozitivne strani, tu dela 100 zaposlenih in še nekaj agencijskih delavcev. Želimo, da se obrat čimprej odpre nazaj.

5. februar 2018 ob 11:09,

zadnji poseg: 5. februar 2018 ob 12:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ni mesarja, ki ne bi spoštoval inšpekcije, ta je strah in trepet, zatrjuje direktor MDK-ja Edvard Fonda in dodaja, da so njihove mesnine varne.



Fonda, vodja Skupine Kras, ki vključuje Mesnine dežele Kranjske, je poudaril, da povod za zaprtje ni bila kakovost izdelkov, temveč nespoštovanje odločb inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin iz leta 2017. Do tega je prišlo zaradi "vakuuma", ki je nastal zaradi bolniške odsotnosti vodje enega od obratov, menjave strokovne službe in poletnih dopustov, je pojasnil. Ugotovitvam inšpekcije sicer ne ugovarja in priznava, da so zamudili z izvajanjem odločb.

Večkrat je poudaril, da so izdelki MDK neoporečni in iz skladišč še vedno prihajajo na police trgovin, saj so se odločbe nanašale predvsem na vzdrževalna dela v hlevih in sanitarijah ter na dokumentacijo. V objektu, ki je bil zgrajen po drugi svetovni vojni, bo po mnenju direktorja vedno kje kaj, kar je treba popraviti. "Ta prostor ima 100 umivalnikov in 100 vrat. To je mokra, težka industrija, na liniji klanja teče kri. To je realno življenje v mesni industriji," je dejal Fonda.

V proizvodnjo vložili pet milijonov evrov

Dodal je, da mu je žal in da so v podjetju do konca upali, da do zaprtja ne bo prišlo, saj so v preteklih letih v proizvodnjo vložili 5 milijonov evrov. Vse tehnološke linije naj bi bile nove, 2015 je bila prenovljena klavnica, procesi so po direktorjevih besedah visoko standardizirani, v obratu je vedno prisoten inšpektor. V Mesninah dežele Kranjske letno pridelajo 4000 ton mesnih izdelkov, ob tem pa še 1500 konzerviranih.

Proizvodnja v obratu Mesnin dežele Kranjske v Zalogu je ustavljena že od konca januarja. Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ga je zaprla zaradi ponavljajočih se težav z zagotavljanjem higiene prostorov.Redne inšpekcije obrata za proizvodnjo svežega in pakiranega mesa, ki so potekale vse od junija 2017, so vedno znova ugotavljale resne pomanjkljivosti pri minimalnih higienskih standardih in vzdrževanju infrastrukture in opreme. Sankcije, ki so se najprej nanašale na posamezne prepovedi uporabe prostorov in živil, so nato 22. januarja pripeljale do popolnega zaprtja obrata priljubljenega proizvajalca mesnin.

Izdelki, ki so na trg prišli pred zaprtjem, naj bi sicer v povprečju bili enako varni kot izdelki drugih proizvajalcev, je kasneje zagotovila direktorica inšpekcije za varno hrano Andreja Bizjak. Inšpekcija tudi ni našla oporečnega izdelka, ki ne bi smel biti na trgu, razlog za zaprtje je torej izključno stanje, ki vlada v Mesninah in ne dopušča nadaljevanja proizvodnje.

Mesnine dežele Kranjske so sicer v 100 odstotni lastni Krasa, a se že od leta 2016 spopadajo s finančnimi težavami, ko so imele 1,8 milijonov izgube. Direktor obeh družb Edvard Fonda je prepričan, da bodo napake v nekaj tednih odpravljene, na delo čaka tudi 140 zaposlenih v obratu.

