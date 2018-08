Izjemno uspešna družba Tab iz Mežice pred prodajo Afričanom za 300 milijonov evrov

Spremembe na trgu baterij

16. avgust 2018 ob 19:06

Mežica - MMC RTV SLO, STA

Vodstvo in delničarje družbe Tab Mežica so v dogovarjanja za sklenitev potencialnega partnerstva z južnoafriško družbo Metair privedle razmere na svetovnem trgu baterij.

Lastniki ene najuspešnejših koroških družb, Tovarne akumulatorskih baterij Tab Mežica, ki je v zasebni lasti in zadnja leta dosega rekordne poslovne rezultate, so v preteklosti dobili več ponudb za prodajo lastniškega deleža, a se doslej za to niso odločili. A razmere na svetovnem trgu se spreminjajo, hkrati so v družbi dobili zanje "zadosti zanimivo" neobvezujočo ponudbo južnoafriške družbe Metair Investments.

"Svet se spreminja, ne samo naša branža svinčenih baterij, še posebej branža baterij. Na pohodu je litij-ionska baterija, vse bolj resno se govori o gorivni celici, tudi o novih tehnologijah," je na novinarski konferenci po redni letni skupščini delničarjev nanizal direktor Taba Bogomir Auprih, ki je tudi sam okoli 16-odstotni lastnik družbe.

Ob tem je postregel s podatki, da Samsung na Madžarskem gradi od 300 do 500 milijonov evrov vredno tovarno, korejska družba SK na Madžarskem gradi tovarno litij-ionskih celic, LG gradi takšno tovarno na Poljskem, Mercedes gradi svojo v Nemčiji, kitajski proizvajalec CATL pa je objavil namero, da bo enako tovarno zgradil v Nemčiji za BMW.

Tab sam pa vsako leto za naložbe nameni od 10 do 20 milijonov evrov. "In v teh velikih številkah nas ni. In tudi ne obvladamo litij-ionskih baterij," je razmere opisal Auprih in dodal, da je ideja postati del skupine, kjer bodo imeli zagotovljen dostop do tako velikega kapitala oziroma da bodo imeli dostop do litij-ionskih celic, če bo prihodnost šla v to smer. "Da smo torej v neki večji družini in da se bomo s tega vidika počutili bolj varno, kot če ostanemo sami," je dejal Auprih.

Zahteva po ohranitvi delovnih mest

Ob tem je posebej poudaril, da je njihova zahteva, da se ohranijo obstoječa delovna mesta in blagovna znamka ter da se zagotovi nadaljnji razvoj tovarn, ki na Koroškem zaposlujejo okoli 900 delavcev in še okoli 400 v tujini, od tega največ v Makedoniji. "Zato smo tudi izbrali tega partnerja, ker verjamemo in ker nam je dal tudi pisna zagotovila, da to tako bo," je dejal Auprih.

Realno vrednost podjetja bo pokazal skrbni pregled, na trgu je ocenjena na okoli 300 milijonov evrov. Na koncu bo vse odvisno od skrbnega pregleda in pogajanj. "Trenutno pa je vse še neobvezujoča ponudba," je izpostavil Auprih in dodal, da lahko vse skupaj tudi propade.

Dividend ne bo

Tako je tudi glavni razlog za odločitev delničarjev na skupščini, da lanski dobiček namenijo za rezerve in da umaknejo 9292 lastnih delnic, prav dejstvo, da podjetje PwC v družbi opravlja skrbni pregled za potencialnega prevzemnika. Skrbni pregled še poteka, aktivnosti naj bi se zaključile do konca letošnjega leta.

Uspešno poslovanje

Medtem se po lanskih rekordnih poslovnih kazalcih uspešno poslovanje mežiškega Taba nadaljuje tudi letos. Družba je v prvem polletju ustvarila za 132 milijonov evrov prodajnih prihodkov in za 14 milijonov evrov dobička. Lani v celem letu pa je družba ustvarila za 270 milijonov evrov prodajnih prihodkov in 22,6 milijona evrov dobička. Lani je prodala 2,9 milijona kosov startnih baterij in 1,5 milijona kosov industrijskih celic.

Konsolidirani dobiček celotne skupine Tab je lani dosegel 29,6 milijona evrov, leto prej je znašal 26,4 milijona evrov. Prodajna realizacija celotne skupine je v 2017 dosegla 326 milijonov evrov, leto prej pa 286 milijonov.

Na skupščini, na kateri je sodelovalo 79 odstotkov vseh delničarjev, so ti potrdili vse predlagane sklepe.