Izteka se rok za prilagoditev GDPR-uredbi o osebnih podatkih

Varstvo osebnih podatkov

24. maj 2018 ob 08:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Danes se izteka rok, do katerega so se morale organizacije, ki obdelujejo podatke fizičnih oseb, neposredno prilagoditi splošni uredbi Evropske unije o varovanju osebnih podatkov.



Evropski parlament jo je sprejel konec aprila 2016, njeno uveljavitev pa odložil za približno dve leti prav zato, da zagotovi dovolj časa za prilagoditev. Številne organizacije so čakale do zadnjega dne, veliko pa se jim ni uspelo prilagoditi do roka.

Če so vas v zadnjih dneh razne organizacije zasule z novimi pogodbami in elektronsko pošto v smislu ''Ostanite še naprej z nami'', je to zato, ker potrebujejo vašo novo privolitev za upravljanje, obdelavo in hrambo vaših osebnih podatkov, ki bo skladna z evropsko uredbo. Zahteve glede naštetega so po novem dosti strožje in v korist fizičnim osebam, kar morajo organizacije dosledno upoštevati.

"Za vse tiste, ki so že do zdaj spoštovali naše predpise, za tiste večje panike ne bi smelo biti, žal pa pri IP-ju ugotavljamo, da je pa res kar nekaj pravnih subjektov, ki šele zdaj prvič slišijo, da ima Slovenija to pravno področje, čeprav ga ima že vrsto let dobro urejenega," je povedala informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik.

Glede na to, da se rok za prilagoditev novi uredbi danes izteka, so v marsikateri organizaciji precej nervozni, dejstvo pa je, da se mnogi novim določilom ne bodo mogli pravočasno prilagoditi, ker so začeli prepozno. Zahtevani postopki naj se nadaljujejo, poziva Prelesnikova.

Inšpektorji tako ali drugače že nadzorujejo upravljanje osebnih podatkov, po 25. maju pa bo drugače samo to, da bodo pregledovali skladnost z zahtevami zdaj veljavnega zakona in nove evropske uredbe, saj novi zakon o varstvu podatkov ni bil sprejet. Prelesnikova pričakuje zahtevne pravne situacije, ker bo treba gledati, ali je še veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov skladen z zahtevami evropske uredbe in v primerih, ko ta ne bo skladen, se bo neposredno morala upoštevati uredba.

Simeona Rogelj, Radio Slovenija