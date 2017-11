Izvoz in uvoz občutno rasteta

Slovenija v devetmesečju z 12,7-odstotno rastjo izvoza

9. november 2017 ob 11:49

Naklo - MMC RTV SLO, STA

Slovenija je v prvih devetih mesecih izvozila za 20,940 milijarde evrov blaga oz. 12,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani in uvozila za 20,232 milijarde evrov blaga, kar je 13,9-odstotna rast.

Presežek v blagovni menjavi s tujino je v tem obdobju dosegel 707,388 milijona evrov. Pokritost uvoza z izvozom je bila 103,5-odstotna.

"Presežek v blagovni menjavi s tujino smo imeli tudi v vsakem posameznem mesecu tega obdobja razen v avgustu," so zapisali na statističnem uradu.

Najpomembnejše trgovinske partnerice v tem času so bile Nemčija, Italija, Avstrija in Hrvaška. Najpomembnejši izvozni artikli so bili v skupinah osebni avtomobili in zdravila, medtem ko so pri uvozu prednjačili proizvodi iz skupin osebni avtomobili in olja, dobljena iz nafte in bituminoznih materialov.

Slovenija je sicer v prvih devetih mesecih največ trgovala z državami Evropske unije, izvoz v te države je bil vreden 16,120 milijarde evrov (+12,6 odstotka), uvoženih proizvodov iz EU-ja pa je bilo za 16,202 milijarde evrov (+12,6 odstotka).

Izvoz v nečlanice EU-ja je bil v devetmesečju vreden 4,819 milijarde evrov (+13,1 odstotka), uvoz iz teh držav pa je dosegel 4,029 milijarde evrov (+19,3 odstotka).

September najbolj uspešen mesec

Samo septembra je država izvozila za 2,617 milijarde evrov blaga, kar je 14,1 odstotka več kot septembra lani, in uvozila za 2,358 milijarde evrov blaga, kar na letni ravni predstavlja 10,7-odstotno rast. "Letošnji septembrski izvoz je bil po absolutni vrednosti v primerjavi z izvozom v drugih mesecih leta 2017 najvišji doslej, letošnji septembrski uvoz pa v tem letu četrti najvišji doslej," so ob tem poudarili na statističnem uradu.

A. S.