Izvoz večji za desetino. Največji izvozniki v letu 2017 Revoz, Krka in Lek.

Podatki Sursa in Dela

9. april 2018 ob 11:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vrednost blagovne menjave Slovenije s tujino se povečuje. V prvih dveh mesecih letos je bila namreč vrednost izvoza 4,7 milijarde evrov, kar je za 11,7 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju.

Vrednost uvoza je za 11,1 odstotka višja in se je prav tako ustavila pri 4,7 milijarde evrov, je objavil državni statistični urad (Surs).

Slovenija je samo februarja izvozila za 2,4 milijarde evrov blaga, uvozila pa ga je za 2,3 milijarde evrov. Kot so zapisali na statističnem uradu, sta bila izvoz in uvoz v drugem letošnjem mesecu višja od februarskih izvozov in uvozov v zadnjih letih.

V blagovni menjavi s tujino je bil februarja zabeležen presežek v vrednosti 42,7 milijona evrov, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 101,8-odstotna. V preteklih letih so bili presežki v blagovni menjavi v februarju redki, saj je bil v zadnjih desetih letih saldo blagovne menjave pozitiven le še februarja 2016 in 2017.

Kot so zapisali na Sursu, je 77,5 odstotka vsega izvoza in 79,5 odstotka vsega uvoza Slovenija februarja ustvarila s trgovanjem z državami članicami EU-ja. V te države je namreč februarja izvozila za 1,8 milijarde evrov blaga, kar je 10 odstotkov več kot februarja lani.

Iz držav EU-ja je Slovenija februarja uvozila za 1,8 milijarde evrov blaga, kar je za 7,3 odstotka več kot februarja lani. Prejšnji mesec je bil v blagovni menjavi pri trgovanju z državami članicami EU-ja ugotovljen primanjkljaj v vrednosti 15,5 milijona evrov.

V države zunaj EU-ja je Slovenija februarja izvozila za 500 milijonov evrov blaga, kar je za 16,9 odstotka več kot februarja 2017, uvozila pa ga prav tako za 500 milijonov evrov, kar je za 21,1 odstotka več kot februarja lani. V blagovni menjavi s to skupino držav je Slovenija ustvarjala presežek v vseh mesecih od februarja 2015 dalje, razen avgusta 2017 in januarja 2018.

Kdo so največji izvozniki

Na prvo mesto med slovenskimi izvoznimi podjetji se je lani uvrstil Revoz, ki je na tuje trge poslal za več kot 1,575 milijarde evrov avtomobilov, kaže Delova lestvica največjih izvoznikov. S tem je po štirih letih s prvega mesta izrinil Krko, ki je zasedla drugo mesto, na tretje in četrto pa sta se uvrstila Lek in Gorenje.

Delo je lestvico sestavilo na podlagi ankete, za katero je vprašalnik poslalo 350 podjetjem. Upoštevali so podjetja, ki so lani s prodajo na tujih trgih ustvarila najmanj 1,3 milijona evrov. Prejeli so odgovore 132 podjetij, 38 jih je zavrnilo sodelovanje, 12 jih je odgovorilo, da niso dosegli zahtevane meje za uvrstitev na lestvico, preostali pa se na prošnjo časnika niso odzvali.



Četverica podjetij, ki zaseda vrh seznama, edina na tuje trge proda za več kot milijardo evrov svojih izdelkov. Revoz se je z največjo rastjo prodaje na tujih trgih med vsemi 132 podjetji na lestvici - dosegla je 47 odstotkov - na vrh zavihtel s tretjega mesta.

Revoz je vrh Delove lestvice največjih izvoznikov sicer zasedal od začetka oblikovanja lestvice leta 1993 do leta 2010, ko je izvozil za skoraj 1,3 milijarde evrov izdelkov.

Krka je prodajo na tujih trgih lani povečala za osem odstotkov oz. 89 milijonov evrov, Lek za sedem odstotkov oz. 70 milijonov evrov, skupina Gorenje pa za dva odstotka oz. 22 milijonov evrov. Četverica je s skupno skoraj petimi milijardami evrov prodaje v tujini k skupnemu izvozu slovenskih podjetij prispevala slabih 18 odstotkov.

Podjetja so v povprečju lani poročala o 11-odstotni rasti, o najmanj 40-odstotni poleg Revoza še devet podjetij, od katerih sta največja Odelo in Iskraemeco s 179 oz. 105 milijoni evrov ustvarjenih prihodkov v tujini. Dvomestno število rasti je imelo lani 62 od 132 podjetij z lestvice.

Al. Ma.