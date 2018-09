Jack Ma se umika iz Alibabe in želi znova postati učitelj

Alibaba je vredna več kot 420 milijard dolarjev

8. september 2018 ob 11:37

New York - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Jack Ma, eden najbogatejših Kitajcev in ustanovitelj spletne trgovine Alibaba, se bo v ponedeljek umaknil z vrha podjetja in se posvetil filantropiji, predvsem na področju izobraževanja.

V pogovoru za New York Times je Kitajec dejal, da se bo upokojil na svoj 54. rojstni dan. Odhod iz Alibabe, s katero je obogatel, je označil za "začetek nove dobe". "Obožujem izobraževanje," je dodal.

Ma je bil učitelj angleščine, preden je leta 1999 odprl spletno trgovino Alibaba, s katero je do danes zaslužil več milijard dolarjev in postal eden najbogatejših ljudi na svetu. Ob koncu petkovega trgovanja je tržna kapitalizacija Alibabe, ki se ukvarja tudi s plačilnimi storitvami in računalništvom v oblaku, dosegla 420,8 milijarde dolarjev.

Da je zagnal lastno podjetje, si je leta 1999 od prijateljev izposodil 60.000 dolarjev, s približno 40 milijardami dolarjev premoženja pa je po podatkih revije Forbes tretji najbogatejši Kitajec.

Sledi zgledu Billa Gatesa

Svojo upokojitev je napovedal na precej nenavaden način, saj cenzorji kitajske komunistične partije blokirajo ameriški New York Times. Tudi v družbi še niso potrdili njegovih besed – na družbenem omrežju Twitter so namesto tega objavili fotografijo svojega ustanovitelja, ki se je srečal s predsednikom uprave družbe, ki proizvaja žgane pijače.

Umik oziroma upokojitev je Ma nakazal že v petkovem pogovoru za Bloomberg TV, ko je dejal, da želi s svojimi dejanji slediti poti Microsoftovega ustanovitelja Billa Gatesa, ki se je prav tako posvetil filantropiji. "Veliko stvari se lahko naučim od njega. Nikoli ne bom tako bogat kot on, vendar pa se lahko upokojim hitreje od njega," je dejal. Pojasnil je, da bi se rad znova posvetil izobraževanju. "Verjetno se bom kmalu vrnil k izobraževanju, saj menim, da sem v tem boljši kot v vlogi izvršnega direktorja Alibabe."

Ma prihaja iz t. i. prve generacije Kitajcev, ki so obogateli s tehnološko revolucijo in vzponom spleta. Njegova upokojitev pri 54 letih je sicer za Kitajce precej nenavadna, saj tamkajšnji direktorji družbe pogosto vodijo tudi, ko dosežejo visoko starost.

A. P. J.