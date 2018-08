Jajcem iz baterijske reje sta se odrekla E.Leclerc in Eurospin, Mercator in Spar tega ne nameravata storiti

Kampanja društva in zavoda traja od marca

9. avgust 2018 ob 19:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kampanja za umik jajc baterijske reje s polic trgovcev je sporočila, da sta se k temu zavezala trgovski verigi E.Leclerc in Eurospin. Prejela pa je tudi nekaj zavrnilnih odgovorov. Društvo za zaščito živali Ljubljana in zavod Danes je nov dan, ki vodita kampanjo Imaš jajca za odpravo jajc iz baterijske reje s polic največjih trgovcev v Sloveniji, z zadovoljstvom ugotavljata, da se vse več trgovcev zavezuje k temu ukrepu.



Pobudnik so od konca marca do srede aprila zbrali 13.496 podpisov pod peticijo, ki poziva trgovce, naj se zavežejo k odpravi ponudbe jajc iz baterijske reje. Peticijo so naslovili na vodstva trgovskih verig Mercator, Spar Slovenija, Engrotuš, Jagros, Eurospin eko ter Rudnidis, ki upravlja s centri E.Leclerc.

"V dobrih treh mesecih smo končno zbrali vse odzive in z navdušenjem sporočamo, da se k (postopni) odpravi jajc iz baterijske reje iz svoje ponudbe zavezujeta trgovski verigi E.Leclerc in Eurospin," so sporočili. Eurospin naj bi to izpeljal do konca avgusta letos, E.Leclerc pa bo do leta 2020 opustil prodajo jajc kokoši iz baterijske reje, ki jih prodaja pod svojo blagovno znamko, za celoten oddelek jajc pa se k istemu zavezuje do leta 2025.

Zavrnilno sta se na peticijo odzvali trgovski verigi Mercator in Spar, medtem ko se trgovski verigi Tuš in Jager na poziv nista odzvali. "Kupec se ... med našo široko ponudbo jajc sam odloči, katera bo izbral," so zapisali v Sparu. V Mercatorju pa so se zavzeli za razpravo "v strokovnih in nadzornih krogih, seveda s participacijo vse zainteresirane javnosti, torej tudi nevladnih organizacij in kupcev".

"Ni vseeno, kako živijo kokoši nesnice. Čeprav nobena reja, ki je namenjena masovni proizvodnji, ni idealna za dobrobit živali, pa je vsekakor skrajni čas, da odločno rečemo ne vsaj baterijski reji," poudarjajo organizatorji kampanje Imaš jajca. "To je prvi korak k izboljšanju kakovosti življenja naših kokoši, ki ga zagotovo lahko naredimo že danes," so dodali.

Že lani so se sicer jajcem iz baterijske reje odrekli v Hoferju in Lidlu.

Kaj pravi druga stran

V Jati Emona, največjem slovenskem proizvajalcu jedilnih jajc, so ob začetku kampanje poudarili, da tip reje kokoši v ničemer ne vpliva na hranilno vrednost jajc. "Na to vplivata le zdravje in prehrana živali, vpliva pa tip reje na smrtnost kokoši med nesnostjo, porabo krme po jajcu, higieno jajc in emisije prahu, smradu in CO 2 v okolje," je pojasnil direktor Jate Emona Stojan Hergouth. Najmanjša emisija prahu, smradu in ogljikovega dioksida, najčistejša jajca, najmanjša poraba krme po jajcu in najmanjša smrtnost kokoši je po njegovih besedah v baterijski reji, vse ostale reje so slabše v vseh naštetih parametrih. "Najslabša jo higiena jajc odnese pri prosti reji, največja je tudi smrtnost in tveganje kužnih bolezni, največja poraba krme in največja emisija prahu, smradu in CO 2 v okolje," je dejal in dodal, da je življenjska doba kokoši v vseh tipih reje pri tržnih proizvajalcih omejena na eno leto. Pri prireji jajc se v nobenem tipu reje ne uporabljajo antibiotiki ali kakršne koli druge nedovoljene snovi, je poudaril in dodal, da so živali v vseh registriranih rejah pod nadzorom pogodbene veterinarske ambulante in uprave za varno hrano ter so redno higiensko in zdravstveno pregledovane, jajca pa so pregledana še za prisotnost škodljivih snovi."Bistvo razlik med različnimi tipi rej je torej prostor, ki ga imajo kokoši na voljo, in percepcija ljudi glede njihove sreče oz. nesreče," je povedal in pojasnil, da so z vidika stroke pomembni kazalci sreče proizvodnih živali smrtnost, obolevnost, število poškodb in število znesenih jajc.

Al. Ma.