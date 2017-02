Januarja inflacija na letni ravni 1,3-odstotna - predvsem zaradi dražjih goriv

K inflaciji je prispevala tudi sveža zelenjava

6. februar 2017 ob 11:12,

zadnji poseg: 6. februar 2017 ob 11:13

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Cene tekočih goriv so bile v letošnjem januarju za 25,9 odstotka višje kot januarja 2016, dizelskega goriva za 17,6 odstotka in bencina za 10,8 odstotka.

Višje cene naftnih derivatov in sveže zelenjave so prispevale k temu, da smo imeli januarja v Sloveniji 1,3-odstotno inflacijo na letni ravni. Blago se je v enem letu podražilo za 1,3 odstotka, storitve pa za 1,2 odstotka. Od blaga se je podražilo predvsem tisto za dnevno porabo, medtem ko je bilo treba za trajno in poltrajno blago odšteti manj kot pred letom dni, so sporočili z državnega statističnega urada (SURS).

Kot omenjeno, so letno inflacijo najbolj zvišali dražji naftni derivati, precej pa so prispevale tudi cene sveže zelenjave, ki se je v letu dni podražila za 27,3 odstotka. Nekaj višje kot pred letom dni so bile tudi cene svežega sadja (za 4,9 odstotka), mobilne telefonije (za 3,8 odstotka) ter drugih storitev (za 10,9 odstotka).

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjavo cen v EU-ju, je bila v januarju 1,5-odstotna. V primerjavi z decembrom pa so se cene v tej primerjavi znižale za 0,5 odstotka.

T. K. B.