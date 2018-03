Jata Emona v prevzemu Krasa vidi obogatitev dejavnosti

8. marec 2018 ob 15:04,

zadnji poseg: 8. marec 2018 ob 21:47

Ljubljana/Sežana - MMC RTV SLO, STA

Sežanski Kras se seli pod okrilje skupine Jata Emona, ki je z dozdajšnjo lastnico, družbo Brinjevka, v sredo podpisala kupo-prodajno pogodbo. Novi lastnik v prevzemu vidi okrepitev živilskopredelovalnega dela skupine in diferenciacijo proizvodnje.

Direktor Jate Emone Stojan Hergouth je na novinarski konferenci na sedežu družbe v Šepuljah prevzem utemeljil z diferenciacijo tako dejavnosti kot blagovnih znamk. Kras bo po njegovih besedah okrepil živilskopredelovalni del, katerega nosilec je Pivka perutninarstvo. "Kras je velika obogatitev," je povedal Hergouth in navedel, da ima živilskopredelovalni del njihove skupine od 50 do 55 milijonov evrov konsolidirane prodaje, Kras pa okoli 65 milijonov evrov: "Pomeni, da gre čez noč za podvojitev te dejavnosti znotraj skupine."

Dozdajšnji direktor Krasa Edvard Fonda pa je poudaril, da je Kras "dobro podjetje in bo to tudi ostalo". Kot je pojasnil, je do blokade računov družbe prišlo neodvisno od zaprtja enega izmed obratov. "Kras je bil v reprogramu za izboljšanje financiranja in se je z bankami pogovarjal," a je nato eden izmed upnikov šel v izvršbo, ki so ji posledično sledile še banke. Na dan, ko se je zgodila izvršba, pa je bilo na računih Krasa vsaj od 500.000 do 600.000 evrov.

Neuradno kupnina visoka štiri milijone

Kupo-prodajna pogodba ima odložni pogoj, in sicer soglasje agencije za varstvo konkurence, so sporočili iz Jate. Koliko so odšteli za nakup Krasa, še ni znano, po neuradnih informacijah spletnega portala Siol pa je Jata za nakup odštela štiri milijone evrov, prvi del kupnine naj bi že nakazala v Sežano.

Jata je v tekmi za nakup Krasa po poročanju portala premagala najmanj šest konkurentov, ki so se po njihovih informacijah v zadnjih tednih zanimali za Kras. To so Celjske mesnine, Panvita, hrvaška Podravka, finančni sklad Alfi, hrvaška mesna industrija Braća Pivac in srbska Delta, ki je že leta 2007 želela sovražno prevzeti Kras.

Partnerstvo za razvoj

Da iščejo partnerja, so v Krasu potrdili že prejšnji teden. Kot so pojasnili, se pogovarjajo s potencialnimi strateškimi partnerji s ciljem nadaljnjega razvoja v pomembno skupino, delujočo na regijski ravni. "V okviru navedenih ciljev smo pripravljeni na pogovore z vsemi resnimi partnerji, ki bi lahko pripomogli k razvoju in rasti skupine," so dejali.

Kras, pod okrilje katerega sodijo tudi začasno zaprte Mesnine dežele Kranjske (MDK), so partnerja oz. dokapitalizatorja po poročanju medijev iskali zaradi prezadolženosti. Likvidnostni položaj družbe, ki se je spoprijela tudi z blokado transakcijskih računov, se je poslabšal zaradi zapadlosti posojil.

Lastnica Krasa, ki je imel konec 2016 približno 100 zaposlenih, je bila doslej Brinovka, družba, v kateri so zbrani sedanji in nekdanji vodilni Krasa, Edvard Fonda, Majda Novič, Jolanda Race, Bruno Rapotec in Jordan Sosič. Brinovka je imela v lasti 72,53 odstotka Krasa, preostalo je lastni delež (27,47 odstotka).

G. K.