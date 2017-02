Je PRO Plus z novimi paketi kršil pravila konkurence?

Skoraj vsi večji operaterji bodo dražili pakete

1. februar 2017 ob 16:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Agencija za varstvo konkurence je proti PRO Plusu uvedla postopek preverjanja kršitev protikonkurenčne zakonodaje zaradi nedavnih dogovorov o distribuciji njihovih programov.

Agencija je v sporočilu za javnost zapisala, da bo preverjala, ali je PRO Plus neposredno določil nepoštene prodajne poslovne pogoje z zahtevo distributerjem o vključitvi svojega programskega paketa na najboljša programska mesta in ali s temi pogoji, ker gre za najbolj gledana programa v Sloveniji, s trga izrinja konkurente. Poleg tega pa bo agencija preverjala še ali je PRO Plus z različnimi cenami za različne podpisnike pogodb te postavljal v neenakopraven položaj.

Operaterji Telekom Slovenije, T-2 in Simobil so namreč pred kratkim z nekajurnim razmikom vsi napovedali, da bodo marca podražili tiste širokopasovne fiksne pakete, ki vključujejo ponudbo televizijskih programov. V večini primerov jih bodo podražili za okoli tri evre mesečno, kot razlog pa so navajali spremembe poslovnih modelov nekaterih izdajateljev televizijskih programov. Podražitve za zdaj še ni napovedal zgolj Telemach.

Televizijska programa Pop TV in Kanal A sta bila namreč 16. januarja umaknjena iz mreže prizemnih oddajnikov, prek katere lahko gospodinjstva televizijske programe brezplačno spremljajo z navadnimi sobnimi ali strešnimi antenami. PRO Plus se je namreč odločil, da bosta od zdaj naprej programa dosegljiva le prek ponudnikov kabelske oz. satelitske televizije.

Od operaterjev, ki ponujajo plačljive vmesnike za spremljanje televizijskih programov, si je PRO Plus izpogajal nadomestilo za prikazovanje obeh programov in njihovo ohranitev v osnovnih shemah. Operaterji naj bi namreč doslej ne bili pripravljeni plačevati nadomestil za ta programa, ker so ju gledalci lahko spremljali brezplačno prek sobnih in strešnih anten.

A. Č.