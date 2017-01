Juhart in Križaj postala nova neizvršna direktorja DUTB-ja

Novo vodstvo DUTB-ja

5. januar 2017 ob 13:53

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vlada je za nova neizvršna direktorja DUTB-ja imenovala Miho Juharta in Mitjo Križaja in sprejela odstop Marka Simonetija. Petletni mandat bosta nastopila 28. januarja.

Vlada je sprejela tudi odstopno izjavo Marka Simonetija, mandat neizvršnega direktorja Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) mu bo prenehal s potekom odpovednega roka 27. januarja. Križaj se je konec poletja potegoval tudi za položaj izvršnega direktorja DUTB-ja, a je ta položaj na koncu šel Imreju Baloghu.

Upravni odbor DUTB-ja bodo tako s koncem meseca sestavljali trije izvršni direktorji - to so Balogh, Janez Škrubej in Aleš Koršič in štirje neizvršni direktorji - Janezu Širovniku in Juanu Barbu Silveli se bosta pridružila še Juhart in Križaj.

Simoneti, tudi predsednik upravnega odbora DUTB-ja, je s položaja neizvršnega direktorja odstopil 27. oktobra lani, ko so v javnost prišli posnetki pogovorov sej upravnega odbora DUTB-ja, na kateri so se vodilni v družbi pogovarjali o tem, kako bi zaobšli določbe t.i. Lahovnikovega zakona. Ta določa omejitve o prejemkih vodilnih v družbah v državni lasti.

Ta praksa sicer sega še v čas, ko sta družbo vodila takratni predsednik upravnega odbora Lars Nyberg in nekdanji glavni izvršni direktor Torbjörn Mansson. Oba sta morala po razkritju kršitev vladne politike plač v t. i. slabi banki zaradi izgube zaupanja oditi s položaja. Prakso iskanja obvodov pa je nadaljeval upravni odbor tudi v času, ko so v njem sedeli že nekateri trenutni člani, vključno s Simonetijem.