Južni Korejci za menjalnico kriptovalut Bitstamp ponujajo 350 milijonov dolarjev

Bitstamp sta ustanovila Slovenca

25. april 2018 ob 14:25

Ljubljana,Seul - MMC RTV SLO, STA

Neuradno naj bi se za eno najbolj znanih evropskih menjalnic kriptovalut Bistamp, ki sta jo ustanovila Slovenca in sta še vedno njena solastnika, zanimal južnokorejski razvijalec računalniških iger Nexon, ki naj bi bil pripravljen ponuditi kar 350 milijonov dolarjev.

Menjalnico Bitstamp, ki je zaradi lažjega poslovanja po celotnem EU-ju registrirana v Luxembourgu, deluje pa tudi v Veliki Britaniji in ZDA, sta leta 2011 ustanovila Damijan Merlak in Nejc Kodrič, ki sta lani zasedla šesto in osmo mesto na lestvici 100 najbogatejših Slovencev, ki jo pripravljajo na časopisu Finance.

Kot poroča spletni portal Business Insider, je Bitstamp najstarejša še delujoča menjalnica kriptovalut na svetu in je danes 13. največja tovrstna platforma, z okoli pol milijona trgovalnih računov in ima povprečni dnevni obseg trgovanja 246 milijonov dolarjev. Uradne potrditve na nobeni izmed dveh strani ni, v Bitstampu so dejali le, da tega ne morejo komentirati, a da naj javnost počaka na uradno sporočilo o tej zadevi.

Južnokorejski Nexon, ki se zanima za nakup Bitstampa, velja za najpomembnejšega razvijalca računalniških iger v Aziji in se v zadnjem času širi tudi na druge trge. V zadnjem času se širi tudi na področje kriptovalut, septembra lani je tako podjetje za 80 milijonov dolarjev kupilo približno dvetretjinski delež v južnokorejski menjalnici Korbit.

La. Da.