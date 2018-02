Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Mesnine dežele Kranjske. Foto: BoBo

Kaj sledi zaprtju obrata Mesnin dežele Kranjske?

Na sedežu MDK na Agrokombinatski v Ljubljani poteka tiskovna konferenca

5. februar 2018 ob 11:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Obrat Mesnin dežele Kranjske v Zalogu stoji že od konca januarja. Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ga je zaprla zaradi ponavljajočih se težav z zagotavljanjem higiene prostorov.

Redne inšpekcije obrata za proizvodnjo svežega in pakiranega mesa, ki so potekale vse od junija 2017, so vedno znova ugotavljale resne pomanjkljivosti pri minimalnih higienskih standardih in vzdrževanju infrastrukture in opreme. Sankcije, ki so se najprej nanašale na posamezne prepovedi uporabe prostorov in živil, so nato 22. januarja pripeljale do popolnega zaprtja obrata priljubljenega proizvajalca mesnin.

Izdelki, ki so na trg prišli pred zaprtjem, naj bi sicer v povprečju bili enako varni kot izdelki drugih proizvajalcev, je kasneje zagotovila direktorica inšpekcije za varno hrano Andreja Bizjak. Inšpekcija tudi ni našla oporečnega izdelka, ki ne bi smel biti na trgu, razlog za zaprtje je torej izključno stanje, ki vlada v Mesninah in ne dopušča nadaljevanja proizvodnje.

Mesnine dežele Kranjske so sicer v 100 odstotni lastni Krasa, a se že od leta 2016 spopadajo s finančnimi težavami, ko so imele 1,8 milijonov izgube. Direktor obeh družb Edvard Fonda je prepričan, da bodo napake v nekaj tedih odpravljene, na delo čaka tudi 140 zaposlenih v obratu. Na sedežu MDK bodo danes pojasnili kako naprej.