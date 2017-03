Kako bodo težave Agrokorja vplivale na Mercator

Zaradi finančnih težav Agrokorja se je že sestal tudi hrvaški politični vrh

16. marec 2017 ob 19:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potem ko se zaradi finančnih težav Agrokorja v ponedeljek sestal celo hrvaški državni vrh in ko so posojilodajalci vse bolj na trnih se postavlja vprašanja kaj bo z Mercatorjem, ter z njegovimi zaposlenimi in dobavitelji. Na podlagi dogovora o prevzemu iz leta 2014 do septembra večjih sprememb ne bo, poleg tega pa Mercator ne jamči za posojila Agrokorju.

Težave Agrokorja so se začele kmalu po prevzemu Mercatorja leta 2014, ko je dolg do danes narastel na skoraj 6 miljard, od tega je samo finačnega dolga za skoraj 4 miljarde. Za obveznice, ki zapadejo čez dve leti vlagatelji zahtevajo že 35 odstotni donos. Za večino dolga jamčijo z nekajkratno bilančno vsoto hčerinske družbe, zato so v paniki tudi vlagatelji na zagrebški borzi, kjer so najbolj na udaru delnice Leda in Jamnice.

Mercator, ki ima v Sloveniji skoraj 10 tisoč zaposlenih in približno 2 tisoč dobaviteljev za zdaj teh težav svojega lastnika ne občuti. "Mi imamo kreditne pogodbe in smo prestrukturirali naše kredite do leta 2020 in te pogodbe predvidevajo, da Mecator ne more jamčiti za kredite Agrokorja in tudi, da Agrokor ne more posegati po denarnem toku Mercatorja za poplačilo kreditov," pojasnjuje predsednik uprave Mercatorja Toni Balažič.

Dobavitelji težav ne komentirajo

Kaj pa se lahko zgodi jeseni ko prenehajo veljati nekatere zaveze Agrokorja do Mercatorja? Po mnenju Ladislava Rožiča iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije je težava v tem, da se bo Mercator najverjetneje znova prodajal, kar ni prijetno za ljudi, "kadar se družba prodaja kot vreča krompirja," Agrarni ekonomist Aleš Kuhar pa poudarja, da so se razmere v zadnjem desetletju znatno spremenile, vzpostavila pa se je ničelna toleranca do takšnih velikih konstrukcij. Dobavitelji pa dogodkov zaradi sklenjenih pogodb z Mercatorjem ne želijo komentirati.

Kako so se končale zgodbe holdingov kakršen je tudi Agrokor smo v Sloveniji že videli in podobno se lahko zgodi z Agrokorjem. Banke bodo postala lastnice hčerinskih družb in jih bodo nato za vračilo dolgov lahko prodale

Florjan Zupan, TV Slovenija