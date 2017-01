Kako je Slovenija pripravljena na četrto industrijsko revolucijo?

Raziskava slovensko nemške gospodarske zbornice

Za uvedbo popolne digitalizacije slovenskih podjetij bo potreben posluh in aktivacija države, so glede usmerjanja Slovenije v četrto industrijsko revolucijo, poudarili v slovensko nemški gospodarski zbornici.

Evropska unija je pred slabim letom dni sprejela deklaracijo o digitalnem preoblikovanju evropske industrije in podjetij. Glavno vlogo v Evropi pa v tej t.i. četrti industrijski revoluciji prevzema največja evropska gospodarska sila Nemčija. Slovensko nemška gospodarska zbornica namerava priskočiti na pomoč slovenskim podjetjem in jim bo omogočila vpogled v nove poslovne modele, pametne tovarne in digitalno povezovanje procesov.

Slovensko nemška gospodarska zbornica je ob tem pripravila tudi raziskavo o tem, kako digitalizirana je slovenska industrija. Anketirali so 88 pretežno proizvodnih slovenskih podjetij različnih velikosti ter ugotovili, da bodo slovenska podjetja v prihodnjih letih večinoma vlagala med dvema in tremi odstotki letnega prometa v digitalizacijo. Toda na drugi strani jih namerava 34 odstotkov vložiti le do odstotka svojega prometa.

Večina podjetij uporablja pametne mobilnike

Med anketiranimi podjetji jih je pet odstotkov izjavilo, da so glede stopnje digitalizacije popolnoma razvitih, 46 odstotkov jih je široko razvitih, 31 odstotkov pa zadostno razvitih, slabo ali nerazvitih pa je le 18 odstotkov slovenskih podjetij. Večina podjetij se je pohvalila, da pri svojem poslovanju uporablja pametne mobilne naprave, da imajo digitalizirano računovodstvo in računalniške upravljanje proizvodnih procesov. Manj kot 40 odstotkov pa se jih lahko pohvali z uporabo robotov in avtomatskimi proizvodnimi procesi.

Največ anketiranih podjetij, 40 odstotkov, načrtuje polno digitalizacijo podjetij do leta 2018, 36 odstotkov pa do leta 2020. "V raziskavi je opaziti razkorak med percepcijo stanja in usmerjenjem investicij, kar govori v prid slabšemu poznavanju stopenj digitalizacije podjetij," so ugotavljali na zbornici.

Kakšne dodane vrednosti sicer pričakujejo slovenska podjetja od digitalizacije? Največ, več kot polovica, jih je odgovorilo, da pričakujejo večjo učinkovitost, sledi večja produktivnost ter znižanje stroškov in boljše načrtovanje in nadzor.

Prokurist Bosch Slovenija Boris Presekar, ki je sodeloval na okrogli mizi ob predstavitvi rezultatov raziskave je pojasnil, da so pričakovanja večje učinkovitosti in nižanja na račun digitalizacije bolj, kot ne napačna. Namen digitalizacije bi moral biti izboljšanje kvalitete in personalizacija. "Digitalizacija bo v končni fazi prinesla tudi zmanjševanje stroškov, a namen uvajanja spremembe je izboljševanje procesov in kakovosti," je dejal.

Opozoril je tudi, da v Sloveniji še nismo končali s t.i. tretjo industrijsko revolucijo, z robotizacijo in avtomatizacijo proizvodnje. Med težavami, ki jih opaža, pa je navedel, da slovenska podjetja ne komunicirajo med seboj. Čeprav bi si lahko podajala ali razvijala znanja, namesto, da jih kupujejo v tujini. Tako bi lažje tekmovala s tujo konkurenco.

Visoki stroški digitalizacije

Največjo oviro pri digitalizaciji anketirana podjetja vidijo v kvalificiranosti zaposlenih, visokih stroških in zaščiti podatkov. Država pa bi lahko pripomogla z davčni olajšavami za investicije v raziskave in razvoj ter digitalno infrastrukturo. Sprememb pa je potreben tudi izobraževalni sistem, ki bi se moral zagotavljati kadre, ki bodo izobraženi za delo v digitalnih podjetjih.

Direktor KnaufInsulation za Evropo Tomaž Lanišek je prav tako opozoril na pomanjkljivosti v slovenskem izobraževalnem sistemu. Presenetilo ga je, ko na nekem srečanju z dijaki, le ti niso vedeli, kaj je internet stvari. Med slovenskimi težavami je omenil tudi prevelik razkorak med bruto in neto plačo, zaradi česar številni mladi strokovnjaki odhajajo v tujino. Zato v KnaufInsulationu, ki ima v Škofji Loki globalni razvojni center, težko pridobivajo kadre. Ob tem je poudaril, da so Slovenijo že prehitele države višegrajske skupine, saj tam bolje plačujejo visoko usposobljen kader.

Mini davčna reforma ni dovolj

"Mini davčna reforma je bila prvi korak v pravo smer, a ni dovolj za prihodnost. Če želite dobre ljudi, morajo biti tudi dobro plačani," pa je povedala predsednica slovensko nemške gospodarske zbornice Gertrud Rantzen, ki je med pogoji za hitrejšo digitalizacijo prav tako izpostavila izobraževalni sistem, ki bi moral biti po njenih besedah prilagojen potrebam industrije. Potrebno pa bi bilo tudi krepiti nadaljnje izobraževanje zaposlenih.

Vodja strategije in transformacije Telekoma Slovenije Suzana Leben iz Telekoma Slovenije pa je opozorila, da podjetja, glede na anketo, nameravajo malo vlagati v sisteme upravljanja odnosov s strankami (CRM). Digitalizacija po njenih besedah pomeni zlivanje tehnologij s pričakovanji uporabnikov. "Vse manj je pomembno, kaj tehnologija zmore, in vse bolj, kaj uporabniki pričakujejo. Če uporabnikov ne poznamo dovolj, so tudi učinki digitalizacije omejeni," je dejala.

