Iz Huaweia so sporočili, da ne vedo, ali je bila Meng Vandžov vpletena v nečedne posle. Foto: Reuters Huawei je postal drugi največji proizvajalec pametnih telefonom takoj za Samsungov, Apple je na tretjem mestu, poroča BBC. Foto: Reuters VIDEO V Kanadi aretirali finanč... Dodaj v

Kanadčani aretirali finančno direktorico Huaweia, Kitajska zahteva pojasnilo

Kitajsko veleposlaništvo v Kanadi poslalo protestno noto

6. december 2018 ob 07:38,

zadnji poseg: 6. december 2018 ob 14:01

Vancouver - MMC RTV SLO

Hčer ustanovitelja kitajskega telekomunikacijskega tehnološkega velikana Huawei Meng Vandžov so zaradi domnevne kršitve sankcij proti Iranu aretirali v Kanadi, ZDA zahtevajo njeno izročitev.

Glavno finančno direktorico Huaweia Meng Vandžov so aretirali 1. decembra v Vancouvru. Podrobnosti njene aretacije še niso znane, kot poroča BBC, pa naj bi jo aretirali zaradi domnevnega poslovanja z Iranom, proti kateremu so ZDA uvedle sankcije.

Kitajsko veleposlaništvo v Kanadi je že poslala protestno noto za njeno izpustitev. Iz podjetja Huawei so sporočili, da imajo glede njene aretacije izjemno malo podatkov in da ne vedo, "da bi Mengova ravnala napačno". Kitajska je medtem že pozvala ZDA in Kanado, naj pojasni okoliščine aretacije, ki jo je označila za "kršitev človekovih pravic".

Ameriške oblasti preiskovale Huawei

Meng Vandžov, hči ustanovitelja podjetja Rena Džengfeja in namestnica predsednika upravnega odbora Huaweia, ima v petek zaslišanje na sodišču za izpustitev iz pripora po plačilu varščine.

Wall Street Journal je pred meseci sicer poročal, da pravosodno ministrstvo ZDA preiskuje Huawei zaradi kršitve sankcij proti Iranu. Do aretacije Mengove prihaja v času izjemno napetih odnosov med ZDA in Kitajsko, saj med njimi poteka t. i. trgovinska vojna.

90-dnevno premirje

Ob robu nedavnega vrha G20 v Buenos Airesu sta se ameriški predsednik Donald Trump in kitajski predsednik Ši Džinping strinjala, da državi 90 dni ne bosta vzpostavili novih carin druga proti drugi. Kitajsko Trump obtožuje nepoštene trgovine in kraje intelektualne lastnine in zahteva korenite spremembe v njenem poslovnem modelu.

ZDA so že uvedle dodatne carine na okoli 250 milijard dolarjev kitajskega uvoznih izdelkov, s 1. januarjem pa bi začel veljati nov sveženj carin še za 200 milijard dolarjev kitajskih proizvodov.

Kitajska je na drugi strani zavrača ameriške obtožbe in uvajala vzajemne protiukrepe. Vseeno so v Pekingu pred vrhom G20 sporočili, da so pripravljeni storiti več za povečanje uvoza iz tujine.

K. Št.