Kar znatna podražitev dizla, pa tudi 95-oktanskega bencina

Cene navzgor

9. april 2018 ob 15:02,

zadnji poseg: 9. april 2018 ob 15:04

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Cene reguliranih pogonskih goriv gredo navzgor: neosvinčeni 95-oktanski bencin bo s torkom dražji za 1,2 centa, dizel pa za dva centa.

Za liter 95-oktanskega bencina bo treba po novem tako odšteti 1,311 evra oz. 1,2 centa več kot doslej, medtem ko se bo cena dizla zvišala za dva centa na 1,252 evra.

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugje po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.

Vlada podaljšala uredbo

Uredba, ki določa mehanizem oblikovanja cen določenih naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje teh naftnih derivatov, in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine, velja še do konca septembra.

Gospodarsko ministrstvo si je sicer prizadevalo za popolno liberalizacijo cen naftnih derivatov. A je vlada konec marca sprejela uredbo, po kateri bo še naprej veljal obstoječi sistem nadzora cen pogonskih goriv.

Sprememba vsaka dva tedna

Cena neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva se izračunava na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar/evro. Tako dobljeni modelski ceni mineralnega naftnega derivata se nato doda še dodatek za biokomponento, ki se izračuna posebej za mineralne bencine in posebej za mineralni dizel.

Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov in 14-dnevnega povprečja cen biogoriv.

T. H.