Katar zapušča Opec: Nimamo potenciala v nafti

POvišati namerava črpanje utekočinjenega plina

3. december 2018 ob 08:39

Doha - MMC RTV SLO, Reuters

Katar, ki je največji izvoznik utekočinjenega plina na svetu, s 1. januarjem 2019 zapušča Organizacijo držav izvoznic nafte (Opec). V prihodnje se nameravajo usmeriti le v črpanje utekočinjenega plina.

Odločitev države je katarski minister za energijo Saad Al Kaabi pojasnil z besedami, da bo Katar sicer še naprej črpal nafto, a se bo po novem posvetil predvsem črpanju plina. "Nimamo veliko potenciala v nafti. Smo realistični. Naša prihodnost je plin," je dejal Kabi, ki je Opec z odločitvijo seznanil v ponedeljek zjutraj.

Katar namerava v prihodnosti povečati proizvodnjo utekočinjenega plina s 77 milijonov ton letno na 110 milijonov ton.

Katar član Opeca že 57 let

Izstop iz Opeca je Katar sporočil le nekaj dni pred vrhom tega mednarodnega združenja najpomembnejših izvoznic nafte, ustanovljenega leta 1960 v Bagdadu, ki bo med 6. in 7. decembrom.



Minister Kabi je dejal, da je bil sprejem odločitve težak, saj je Katar član Opeca že 57 let, da pa je bil doprinos države organizaciji majhen. Odločitev po njegovih besedah ni politična, ali gospodarski bojkot, po tem, ko je Opec junija 2017 začela voditi Savdska Arabija in še tri arabske države. Doha se je sicer junija lani zapletla v spor s Savdsko Arabijo, glavno izvoznico nafte, ki je nato dosegla gospodarsko blokado te zalivske države.

Katar ni prva država, ki se je odločila za izstop iz Opeca, ki ima trenutno 15 članic. Leta 1994 je organizacijo npr. zapustil Gabon, ki pa se je potem leta 2016 vrnil. Ekvador je leta 1992 svoje članstvo zamrznil in ga obnovil leta 2007. Leta 2008 pa je Opec zapustila Indonezija.

K. Št.