Kitajska presenetljivo odobrila 38 Trumpovih blagovnih znamk

Odločitev vzbuja začudenje poznavalcev

9. marec 2017 ob 10:23,

zadnji poseg: 9. marec 2017 ob 10:30

Peking/Washington - MMC RTV SLO

Kitajski urad za blagovne znamke je predhodno odobril registracijo 38 blagovnih znamk, ki nosijo ime Donalda Trumpa, v čemer nekateri že vidijo znake protiustavnega ravnanja.

Za registracijo omenjenih blagovnih znamk na Kitajskem je Trumpova korporacija zaprosila že aprila lani, zdaj pa jih je kitajski urad za blagovne znamke na presenečenje poznavalcev odobril brez dodatnih zahtev. Že 14. februarja je Trumpu dovolil uporabo treh blagovnih znamk z njegovim imenom na Kitajskem, 27. februarja in 6. marca pa je isto dovoljenje izdal še za 38 drugih znamk oz. poslovnih subjektov z imenom Trump, ki obsegajo vse od Trumpovih wellnessov, masažnih salonov, golfklubov, hotelov do nepremičninskih in zavarovalniških družb, trgovin, restavracij in barov, pa tudi varnostnih agencij in plačanih spremljevalk.

Kot omenjeno, mora zdaj, preden bodo znamke tudi uradno registrirane, preteči 90-dnevni rok brez pritožbe kakšnega kitajskega poslovnega subjekta, kar pa ni ravno verjetno, piše AP, saj se tovrstne odločitve nikoli ne spremljajo brez vedenja in odobritve vladajoče komunistične partije.

"To je res čudno"

Tudi zato so novico v poslovnem svetu mnogi sprejeli z dvignjenimi obrvmi. Dan Plane, direktor družbe Simone IP Services, ki ima sedež v Hongkongu in se ukvarja s svetovanjem tujim podjetjem, ki želijo vstopiti na kitajski trg, glede intelektualne lastnine, je za AP dejal, da se ne spomni, da bi se že kdaj zgodilo kaj podobnega, torej, da bi Kitajci tako hitro odobrili toliko blagovnih znamk - in to naenkrat, brez posebnih zahtev glede specifikacij. "To je res čudno," je dejal.

Spring Chang iz odvetniške družbe Chang Tsi & Partners, ki na Kitajskem zastopa Trumpovo organizacijo, registracije blagovnih znamk sicer ni želela komentirati neposredno, je pa pojasnila, da svojim strankam vedno svetuje, da registrirajo čim več različnih blagovnih znamk, čeprav se trenutno ne nameravajo ukvarjati z določenimi področji oz. podpodročji.

Zavrnila je tudi namige, da ima Trumpova organizacija posebne privilegije, ko gre za poslovanje na Kitajskem, zato ker je Trump sočasno tudi predsednik ZDA. "Tukaj ne vidim kakšne posebne obravnave svojih strank. Menim, da so zelo pošteni in da je obravnava vseh zahtevkov enaka ne glede na to, kdo jih vlaga." AP ob tem poroča, da so vse znamke, razen treh, registrirane na ime Donald Trump.

Če bi šlo le za eno znamko ...

Trumpovi nasprotniki namreč v omenjeni poslovni potezi vidijo zametke protiustavnega ravnanja, saj je predsedniku prepovedano sprejemati kakršna koli vrednejša darila tujih držav, razen če to dovoli kongres. Presenetljivo odločitev Kitajske tako vidijo kot sporno. "Rutinska odobritev blagovne znamke, patenta ali avtorske pravice v neki drugi državi sama po sebi ni protiustavna, ampak ko gre za toliko registriranih blagovnih znamk v tako kratkem času, pa to vzbudi vprašanje, ali ni vsaj pri nekaterih posredi tudi kakšna vrsta poravnave," je za AP še dejal Richard Painter, ki je bil v času Georgea W. Busha vodja etničnega odbora.

T. K. B.