Kobilarna Lipica bo spomenik državnega pomena

26. oktober 2017 ob 17:20

Vlada je potrdila predlog zakona o Kobilarni Lipica, ki "v središče ponovno postavlja lipicanskega konja in vse aktivnosti, potrebne za vsestranski razvoj kobilarne".

Gre za "pomemben korak naprej pri razvoju Lipice, ki jo želimo znova uvrstiti na svetovni zemljevid turističnih biserov", je na novinarski konferenci po seji vlade povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Z zakonom vlada določa tri zadeve: območje Kobilarne Lipica in njen status, osnovne značilnosti reje lipicancev in način upravljanja celotnega območja, je pojasnil. Predlog tako prinaša razglasitev spomeniškega območja Kobilarne Lipica za spomenik državnega pomena ter razglasitev tradicionalne reje in vzreje lipicancev za nesnovno dediščino državnega pomena.

"Skrb za lipicanca je še vedno na prvem mestu, brez njega ni in ne bo Lipice," je poudaril Počivalšek. Kot je dodal, si bodo prizadevali za umestitev lipicanca na slavni Unescov seznam svetovne dediščine.

Zavod bo postal holding

Ena od bistvenih sprememb se nanaša na pravno-formalno organiziranost kobilarne. Dosedanji javni zavod bi namreč vlada preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo v 100-odstotni lasti države - Holding Kobilarna Lipica. "Tako bomo lahko zagotovili usmerjeno izvajanje vseh dejavnosti in ločili delovanje javne službe od pridobitnih dejavnosti," je poudaril Počivalšek. Holding bo v 100-odstotni lasti države, prav tako vse nepremičnine in premična kulturna dediščina. Država svojega deleža ne bo smela prodati ali prenesti.

Holding bo imel poslovodstvo, šestčlanski nadzorni svet (sestavljali ga bodo dva predstavnika ministrstva za gospodarstvo, po en predstavnik ministrstva za kmetijstvo ter za kulturo in dva predstavnika delavcev) ter skupščino - to nalogo bi prevzela vlada. Kapital holdinga je predviden v višini 10 milijonov evrov, kar naj bi zadostovalo za zagon poslovanja in najnujnejše investicije v infrastrukturo.

Časnik Dnevnik je poročal, da naj bi država denar med drugim namenila za obnovo lipiških hotelov. V hotel Klub naj bi do leta 2019 vložila 5,6 milijona evrov, v hotel Maestoso pa nekaj več kot 3,5 milijona evrov.

Javna služba in pridobitne dejavnosti ločeno

Holding bo sicer ustanovil dve odvisni družbi - družbo Kobilarna Lipica, ki bo prevzela javno službo in v kateri mora holding ohraniti 100-odstotno lastništvo, ter družbo Turizem Lipica, ki bo izvajala pridobitne dejavnosti, kjer je obveza ohranitve kontrolnega deleža. Med novostmi je določilo, da bo družba Kobilarna Lipica vsako leto pripravila načrt upravljanja konj, ki ga bo potrjevala vlada.

Holding bo za nepremičnine, ki so namenjene pridobitnim dejavnostim, plačeval tržno najemnino. Na njih lahko vlada podeli tudi stavbno pravico, za kar bo holding plačeval nadomestilo.

Predlog zakona predvideva šestmesečni rok za preoblikovanje javnega zavoda v holding, ta pa bo imel nato tri mesece časa za ustanovitev odvisne družbe za izvajanje javne službe.

Predlog predvideva tudi, da s preoblikovanjem preneha delovanje organov javnega zavoda, razen direktorja, ki nastopi funkcijo direktorja v holdingu do izteka mandata. Prav tako je opredeljeno, da se vsi zaposleni iz zavoda prenesejo na holding.

Kobilarna Lipica je doma in v tujini ena najprepoznavnejših turističnih krajev v Sloveniji. Letno jo obišče več kot 70.000 obiskovalcev, večina je tujcev. Ministrstvo je ob tem postreglo še s podatkom, da so leta 1985 v kobilarni našteli več kot 280.000 obiskovalcev.

"Problemi na območju Kobilarne Lipica se kopičijo že dalj časa in se izražajo tako v fizičnih kazalcih, zmanjšanju števila obiskovalcev pri vseh dejavnostih, posledično pa tudi v finančnih rezultatih, nezadovoljstvu zaposlenih in obiskovalcev, slabi kvaliteti storitev ter v številnih negativnih medijskih objavah," so razloge za sprejem novega zakona opredelili na ministrstvu. "Gotovo ne more biti v ponos državi, da svojega največjega kulturni spomenika ne zmore upravljati na način, ki bi slednjemu zagotavljal kakovostno storitev, s katero se lahko predstavi svetu," so dodali.

