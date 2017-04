Komisija DZ-ja svojo pozornost usmerja na morebitne zlorabe v NLB-ju

Seja parlamentarne preiskovalne komisije v NLB

3. april 2017 ob 10:20,

zadnji poseg: 3. april 2017 ob 11:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Parlamentarna preiskovalna komisija, ki ugotavlja zlorabe v bančnem sistemu, nadaljuje zasliševanje prič. Po osredotočanju na Factor banko in Probanko je komisija sedaj pozornost usmerila v NLB.

Pred komisijo sta tako pričala Andrej Hazabent in Milan Marinič iz NLB-ja. Komisijo zanima predvsem odgovornost nosilcev javnih funkcij v postopku sanacije bank. Ugotavljanju morebitnih nepravilnosti v največji državni banki pa bo sledilo še ugotavljanje morebitnih nepravilnosti v že privatiziranih NKBM-u in v Abanki.

Komisija je doslej opravila številna zaslišanja odgovornih in povezanih oseb s podržavljenima Factor banko in Probanko, ki sta šli medtem nadzorovano v likvidacijo. Na podlagi ugotovljenega je pripravila prvo delno vmesno poročilo, ki je sredi lanskega novembra v DZ-ju dobilo široko podporo.

V delnem poročilu je komisija ugotovila, da je prihajalo do slabih bančnih praks, za katere so po njenem odgovorne uprave in nadzorni sveti, pa tudi bančni regulator.

L. L.