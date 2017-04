Konec stečajne sage T-2?

Vleče se od leta 2009

4. april 2017 ob 12:41

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ustavno sodišče je ugodilo predlogu družbe Garnol in ponovno razveljavilo sklep višjega sodišča v Ljubljani iz marca 2016 o začetku stečajnega postopka telekomunikacijske družbe T-2.

S to odločbo so tako vsi sodni postopki, povezani s stečajem T-2, končani, so sporočili iz Kkranjskega Garnola, z 98,06 odstotka največjega lastnika telekomunikacijske družbe.

Odločitev ustavnega sodišča, sprejeta 22. marca letos, po navedbah Garnola pomeni, da se stečajni postopek nad T-2 dokončno ustavi, vodenje družbe T-2 pa bo po predaji poslov s strani stečajne upraviteljice, ki jo je vodila več kot leto dni, znova prevzelo poslovodstvo na čelu z Juretom Valjavcem.

Odločitev ustavnega sodišča pozdravljajo tako zaposleni v družbi T-2 kot tudi njeni lastniki, ki so družbo prevzeli v upravljanje 24. februarja 2012. Zdaj se bodo ponovno posvetili vodenju in širitvi družbe.

"Dejstvo je, da za stečaj družbe T-2 res ne obstajajo nikakršni ekonomski razlogi, saj je družba solventna in posluje z dobičkom, svoje obveznosti do upnikov pa lahko glede na dolg, ki ga ima, v celoti poravna do konca leta 2021," so zapisali v sporočilu za javnost.

"Hude posledice"

Ustavno sodišče je v svoji odločbi po pojasnilih Garnola opozorilo na hude posledice, ki so nastale z naslova onemogočenega izvrševanja premoženjskih in upravljavskih pravic lastnikov družbe T-2, varovanih s 33. členom ustave.

"Te je s predlogom za uvedbo stečajnega postopka nad družbo T-2 sprožil predlagatelj DUTB 16. septembra 2014, lastniki pa so morali odločitve sodišč izpodbijati. V obravnavanem primeru te posledice trajajo že skoraj dve leti in pol, ko je sodišče prve stopnje prvič izdalo sklep o začetku stečajnega postopka," pravijo v Garnolu.

Zaradi teh sodnih procesov je bilo poslovanje družbe T-2 precej ohromljeno, z vsakim dnem pa bolj ogrožen tudi njen obstoj. Ker je bilo hkrati onemogočeno tudi izvrševanje pravic lastnikov, bi to pomenilo tudi trajno izgubo njihovih pravic, še dodajajo.

Vleče se že od leta 2009

Zgodba okrog stečaja leta 2004 ustanovljenega telekomunikacijskega operaterja T-2 sega že v leto 2009, ko so se zaradi visokih dolgov T-2 pojavili prvi predlogi upnikov za začetek stečaja. Ta je nato pristal v prisilni poravnavi, sledila je zgodba o začetkih in prekinitvah stečaja.

Stečaj je zahtevala zlasti Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki je od NLB-ja prevzela terjatve do T-2, predvsem zaradi neizpolnjevanja zavez iz načrta finančnega prestrukturiranja in prepričanja, da bo stečaj omogočil boljše poplačilo terjatev do družbe T-2. Družba Garnol je v nasprotju z DUTB-jem vztrajala na stališčih, da za stečaj družbe T-2 ne obstajajo ekonomski razlogi, saj je družba solventna in posluje z dobičkom.

Al. Ma.