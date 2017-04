Agrokor bo v imenu hrvaške vlade vodil Ante Ramljak

Slovenske dobavitelje skrbi morebitna neenakopravna obravnava

Hrvaška vlada je na izredni seji izbrala pooblaščenca, Anteja Ramljaka, ki bo prevzel upravo Agrokorja in se najprej sestal z dobavitelji, ki od sobote Agrokorju dobavljajo le kruh. O morebitni zaustavitvi dobave bodo razmislili tudi slovenski dobavitelji.

Po poročanju Jutarnjega lista, ki je tudi prvi izvedel, za koga se je odločila hrvaška vlada, je Ramljak finančni strokovnjak s področja prevzema in združevanja podjetij. Vlada je pooblaščenca imenovala na izredni seji, predlog pa predvidoma v potrditev poslala zagrebškemu sodišču, pristojnemu za gospodarske zadeve.

V ožjem izboru sta bila poleg Ramljaka še Branimir Briselj iz zagrebške svetovalne hiše Altera ter nekdanji predsednik uprave hrvaškega Siemensa in predsednik nemško-hrvaške gospodarske in trgovinske zbornice Uwe Gregorius. Kot še navaja Jutarnji list, so bila glavna merila hrvaške vlade pri izbiranju pooblaščenca izkušnje pri prestrukturiranju podjetij, izdelana mreža stikov v poslovnem svetu, predvsem v investicijskem bančništvu in poznavanje domačega gospodarskega prostora.

Najprej pomiriti dobavitelje, nato dogovor z bankami

Po imenovanju se bo pooblaščenec skupaj s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem in pristojnima ministroma najprej sestal s predstavniki največjih dobaviteljev, nato pa bodo v Banske dvore prišli še predstavniki bank upnic Agrokorja na čelu z ruskima bankama Sberbank in VTB, ki naj bi samo za to, da bodo poplačali del dolga dobaviteljem, nakazale 250 milijonov evrov.

Konzumu dobavljajo le še kruh

Kot je znano, so dobavitelji konec prejšnjega tedna izgubili potrpljenje in v soboto ustavili vse dobave Konzumu z izjemo kruha. Z uveljavitvijo zakona o izredni upravi, upajo, se bodo razmere izboljšale, njihova pričakovanja navaja Jutarnji list in dodaja, da se bodo dobavitelji na sestanku s premierjem in izrednim pooblaščencem predvidoma dogovorili o poplačilu dela dolga in vnovični vzpostavitvi dobave.

V velikonočnem tednu se namreč tradicionalno poveča povpraševanje po prehrambnih izdelkih, zato je nujno, da bodo police Konzuma v prihodnjih dneh polne, še piše Jutarnji list. Jasno je sicer, da ustavitev dobave ne gre na mlin niti dobaviteljem, saj si predvsem dobavitelji mesa, mesnih izdelkov, jajc in mlečnih izdelkov zaradi pokvarljive narave izdelkov ne morejo privoščiti čakanja.

Slovenske dobavitelje skrbi, da ne bi bili obravnavani enako

Medtem pa o ukrepih proti Konzumu razmišljajo tudi slovenski dobavitelji prehrambnih izdelkov, je za Radio Slovenija poročala Simeona Rogelj. Izidor Krivec iz Celjskih mesnin je tako v pogovoru opozoril, da bodo morali razmisliti tudi o tej možnosti - če se banke in hrvaški dobavitelji ne bodo uspeli dogovoriti o poplačilu dolgov Agrokorja. Slovenske dobavitelje sicer skrbi predvsem to, da v postopkih z Agrokorjem ne bi bili enako obravnavani. Če bo treba, bodo enako obravnavo zahtevali z vsemi pravnimi sredstvi, je še dejal za Radio Slovenija.

Mercatorjevi nadzorniki na izredni seji o domnevnem zalaganju Konzuma

Pred dnevi pa so v javnost pricurljale informacije, da naj bi zaradi vse večjih težav v Agrokorju v zadnjem času za Konzum nabavljal blago kar Mercator. Ali je to res, bodo ugotavljali nadzorniki Mercatorja na izredni seji predvidoma konec tedna. Pod drobnogled naj bi vzeli tudi sklepanje različnih pogodb na področju naložb, svetovanja in trženja, še poroča Simeona Rogelj in dodaja, da je po ocenah poznavalcev denarni tok Mercatorja res zaščiten s pogodbami, sklenjenimi ob njegovem nakupu, a naj bi kljub temu obstajali načini izčrpavanja te družbe.

Srbske in bosansko-hercegovske oblasti so sicer že napovedale, da se bodo z namenom zaščite lastnih dobaviteljev aktivno vključile v proces.

S posebnim zakonom na pomoč Agrokorju

Uprava na čelu z Ivico Todorićem je, kot je znano, v petek na trgovinsko sodišče v Zagrebu vložila zahtevo za uvedbo izredne uprave na podlagi vladnega zakona o izredni upravi v sistemsko pomembnih podjetjih, znan kot Lex Agrokor, ki ga je po nujnem postopku v četrtek sprejel hrvaški sabor. Po omenjenem zakonu ima vlada dva delovna dneva časa, da imenuje izrednega pooblaščenca, ki bo prevzel vodenje koncerna. Njegova naloga bo zagotoviti redno poslovanje družbe, omogočiti svežo likvidnost in začeti postopke prestrukturiranja.

Z imenovanjem bodo nemudoma seznanili trgovinsko sodišče, ki bo najpozneje v dveh delovnih dneh sprejelo odločitev o pooblaščencu in odprlo postopek izredne uprave, še določa zakon.

