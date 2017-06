Kovačič vložil podpise za referendumu o 2. tiru, vlada gre z načrti naprej

Kovačič bi vlado zaradi drugega tira kazensko preganjal

27. junij 2017 ob 15:44,

zadnji poseg: 27. junij 2017 ob 16:14

Pobudnik referenduma o zakonu o drugem tiru Vili Kovačič je v DZ vložil podpise podpore referendumu. Vlada projekt nadaljuje po prvotnem načrtu, pravi državni sekretar Jure Leben.

Civilna iniciativa Davkoplačevalci se ne damo je v DZ-ju danes vložila več kot 48.000 podpisov, s katerimi zahtevajo razpis referenduma o zakonu o drugem tiru. Prizadevajo si, da bi bil referendum razpisan na isti dan kot predsedniške volitve, je ob vložitvi podpisov ponovil vodja iniciative Vili Kovačič.

Na novinarski konferenci pa pojasnil, da so podali tudi predlog za kazenski pregon vlade in Mira Cerarja. Za to so se odlločili, ker so ga pristojni organi dolžni obravnavati, ovadbo pa bi lahko z "levo roko zavrgli". "Predlog so dolžni izvajati po uradni dolžnosti in na stroške države, ne davkoplačevalcev. Ta oblika je edini izhod za takšne primere," je dejal.

Prepričan je, da sta vlada in Cerar "zavestno, z namenom oškodovanja, z lažnim prikrivanjem dejanskih okoliščin spravila v zmoto in pustila v zmoti slovenske državljane, jih s tem zapeljala, da v škodo svojega ali tujega premoženja opustijo podporo referendumu o drugem tiru".

"Zaveden je bil tudi DZ"

Po njegovem mnenju so bili zavedeni tudi poslanci. V času sprejemanja zakona se je namreč v parlamentu in v javnosti predstavljala vrednost projekta 1,4 milijarde evrov, v času teka roka za zbiranje referendumskih podpisov pa vrednost 900 milijonov evrov z možnostjo gradnje dvotirne proge, je pojasnil.

"Nujno je, da se pristojni organi na takšne nezakonitosti ustrezno odzovejo in naredijo revizijo celotnega finančnega dela projekta drugega tira in njegovega prikazovanja poslancem ter javnosti, saj bo v prihodnosti izgradnja prinesla državljanom veliko škode - tako finančne kot materialne," je ponovil.

Podobno se je dogajalo tudi s projektom Teš 6, a se po Kovačičevih besedah tedaj ni nihče zganil in so šle zadeve naprej. "Danes davkoplačevalci delujemo preventivno, da se stvari ne zapeljejo v nepovratno smer," je še dejal.

Kljub referendumu, se vlada ne misli ustaviti

Vlada s projektom drugi tir nadaljuje po prvotnem načrtu, saj imamo na obstoječi progi številne težave, pa je poudaril državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Jure Leben, ki je hkrati zavrnil Kovačičeve navedbe o zavajanju. Spomnil je, da je Evropska komisija Sloveniji dodelila 44,3 milijona evrov za pripravljalna dela za projekt drugi tir. S tem je po Lebnovem mnenju komisija na neki način potrdila model, koncept tehnične izvedbe ter samo finančno konstrukcijo, ki jo je zastavila vlada.



Podjetje 2TDK se bo do 14. julija prijavilo na nov evropski razpis za nepovratna sredstva, vlada računa, da bo dobila 80 do 100 milijonov evrov, avgusta pa bodo objavili še razpis za pripravljalna dela, je dodal Leben.



Razpis za pripravljalna dela bo odprt okoli tri mesece, računajo pa, da bo vmes tudi referendum, nato bodo lahko nadaljevali z delom.

Leben je zavrnil možnost, da bi šli na ministrstvu v razmislek o novih trasah, za kar si prizadevajo pobudniki referenduma o vladnem zakonu o drugem tiru. Doslej je bilo po njegovih besedah pregledanih 17 različic same trase, v teku uradnega postopka pa šest. Po različnih merilih so s strokovno institucijo Jaspers prišli do zaključka, da je ta trasa, ki je predvidena, najbolj primerna.

Dela bodo potekala v dveh fazah

Državni sekretar je spomnil še, da bo gradnja drugega tira potekala v dveh fazah. Prva je ta, kakršno veleva gradbeno dovoljenje, in sicer gradnja cevi v polnem premeru ter servisna cev, ciljajo pa, da bi bilo gradbeno dovoljenje za dvotirno progo dopolnjeno do konca leta.

"To pomeni, da bi lahko v prvi fazi delali servisno cev v polnem premeru 70 kvadratov, s sklepom vlade v začetku meseca pa smo dobili navodilo, da začnemo delati pravne in strokovne podlage za državni prostorski načrt, da bomo lahko dolgoročno na isti trasi zgradili tudi drugi tir," je dejal.

Rok za prvo fazo je 2025, za drugo pa Leben računa, da bo imel odgovore do konca poletja.

