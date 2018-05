Kriminalistična preiskava potrdila, da smo Teš 6 preplačali za pol milijarde evrov

Spisali dopolnitev kazenske ovadbe

29. maj 2018 ob 08:08

Preiskava domnevnih kaznivih dejanj pri gradnji šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj je končana, celjski kriminalisti, ki so na več kot 200 straneh napisali dopolnitev kazenske ovadbe, so potrdili, da je bil Teš 6 preplačan – lahko bi stal 900 milijonov, a smo zanj plačali kar 1,4 milijarde evrov.

Policija je po poročanju Pop TV-ja neuradno ugotovila, da so vodilni v Tešu 6 zavajali s podatki, ko so trdili, da se manjšega in cenejšega bloka ne da zgraditi. Poročilo tako neuradno potrjuje, da so vodilni v termoelektrarni zgradili prevelik blok glede na zaloge premoga v velenjskem premogovniku.

To so ugotovili po pregledu elektronske pošte vpletenih v sporne posle in analize zaseženih dokumentov. Ugotovili so tudi, da je isti proizvajalec v tujini primerljive elektrarne zgradil za manj denarja kot v Sloveniji.

Iz podatkov iz Švice je razvidno, da naj bi Alstom za podkupnine v Sloveniji namenil tri milijone evrov. Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi najmanj 870.000 evrov nezakonitih provizij dobil nekdanji direktor Uroš Rotnik.

Kazensko ovadbo, ki so jo vložili proti vpletenim v sporne posle, so zdaj celjski kriminalisti dopolnili še s 35 škatlami dokumentacije.

