Poudarki Družba Krka je medtem zabeležila 102,9 milijona evrov čistega dobička, kar je 29,7 odstotka manj kot predlani. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Prodaja na ravni skupine je količinsko zrasla za 11 odstotkov. Na trgih zunaj Slovenije so prodali za 1,09 milijarde evrov, kar je 93 odstotkov celotne prodaje. Foto: BoBo Sorodne novice Velika slovenska podjetja večajo dobiček, a jim prihodki še padajo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Krka leto 2016 zaključila z 31 odstotkov nižjim dobičkom kot predlani

Dobiček so znižale nižje cene in razvrednotenje nekaterih valut

2. marec 2017 ob 13:41

Novo mesto - MMC RTV SLO/STA

Skupina Krka je poslovno leto 2016 zaključila z 1,17 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je za odstotek več kot predlani. Pri tem je ustvarila za 108,5 milijona evrov čistega dobička, kar je 31,4 odstotka manj kot predlani.

V skupini ob tem pojasnjujejo, da je nižji čisti dobiček posledica cenovnih erozij na večini trgov in razvrednotenja nekaterih vzhodnoevropskih in srednjeevropskih valut. Prodaja na ravni skupine je sicer količinsko zrasla za 11 odstotkov, pri čemer so prihodki od prodaja na trgih izven Slovenije znašali 1,09 milijarde evrov, kar je 93 odstotkov celotne prodaje.

Dobiček iz poslovanja skupine je znašal 122,4 milijona evrov, kar je 38,6 odstotka manj kot predlani. Dobiček iz poslovanja z amortizacijo je bil z 228,2 milijona evrov za 25,6 odstotka nižji kot v letu 2015.

Družba Krka je medtem zabeležila 102,9 milijona evrov čistega dobička, kar je 29,7 odstotka manj kot predlani. Prihodki od prodaje so se znižali za 1,4 odstotka na 1,07 milijarde evrov. Dobiček iz poslovanja družbe je upadel za 40,5 odstotka na 98,9 milijona evrov, dobiček iz poslovanja z amortizacijo pa za 27,4 odstotka na 180,7 milijona evrov.

L. L.