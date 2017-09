Lani namolzli več kravjega mleka kot leto prej, pridelava ovčjega in kozjega mleka upada

Pridelali skoraj 650.000 ton kravjega mleka

3. september 2017 ob 10:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Lani so v Sloveniji namolzli skoraj 650.000 ton kravjega mleka, kar je za 2,9 odstotka več kot leto prej, več kot 88 odstotkov vsega mleka je šlo v odkup, potrošniki pa se za neposreden nakup mleka na kmetijah odločajo vse redkeje.

V letu 2016 so se s prodajo mleka po pogodbi ali z neposredno prodajo mleka ukvarjali na približno 7.000 kmetijskih gospodarstvih. Na preostalih 8.500 kmetijskih gospodarstvih pa so mleko porabljali predvsem za krmo in samooskrbo, so sporočili iz republiškega statističnega urada (Surs).

Celotna količina v letu 2016 odkupljenega kravjega mleka je znašala skoraj 575.000 ton in je bila v primerjavi z odkupom v letu 2015 večja za več kot 21.000 ton. Mleko so lani odkupovali od približno 5.800 kmetijskih gospodarstev, kar je približno 200 manj kot v predhodnem letu.

Manj namolzenega mleka namenijo za krmo

Lani so na kmetijskih gospodarstvih pokrmili približno 49.000 ton ali za dva odstotka manj namolzenega mleka. Količina mleka, ki se namolze in nato pokrmi, se še naprej zmanjšuje, ugotavljajo na Sursu. To gre pripisati dejstvu, da na kmetijah, na katerih se ukvarjajo s prirejo mleka, večinoma uporabljajo mlečne nadomestke, na kmetijah, ki so se preusmerile v rejo dojilj, pa teleta mleko posesajo neposredno.

Tudi lani so za prehrano na kmetijskih gospodarstvih porabili nekoliko manj kot 11.000 ton doma namolzenega kravjega mleka, kar je podobno kot v letu 2015.

Prevladuje predelava v sire

Neposredna prodaja mleka na kmetijskih gospodarstvih v zadnjih letih upada. V letu 2016 so tako potrošnikom neposredno prodali le še okoli 6.400 ton mleka.

Na kmetijskih gospodarstvih so medtem lani za predelavo v mlečne izdelke uporabili skoraj 8.500 ton namolzenega kravjega mleka. Ocenjena količina je praktično enaka kot v letu 2015, se pa spreminja struktura mlečnih izdelkov. Še vedno prevladuje predelava v sire, vendar pa se je precej povečala predelava v druge mlečne izdelke, predvsem jogurte.

Ob tem so v letu 2016 na kmetijskih gospodarstvih namolzli manj kot 450 ton ovčjega mleka in skoraj 1.300 ton kozjega mleka, kar je manj kot leto prej, ko so namolzli 467 ton ovčjega in 1.684 ton kozjega mleka.

Sa. J.