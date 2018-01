Lanski dobiček Gorenja: 1,2 milijona evrov

Letos načrtujejo za 8,1 milijona evrov dobička

12. januar 2018 ob 09:44,

zadnji poseg: 12. januar 2018 ob 10:33

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Skupina Gorenje je lani ustvarila 1,307 milijarde evrov prihodkov, kar je 3,7 odstotka več kot predlani. Čisti dobiček je bil 1,2 milijona evrov, predlani pa je bil pri 8,4 milijona evrov.

K rasti prihodkov so najbolj pripomogli prihodki od prodaje v Rusiji, Ukrajini, na Nizozemskem, Bližnjem in Daljnem vzhodu ter trgih Amerike, Azije in Avstralije, so po seji nadzornikov, ki so oceno poslovanja in gospodarski načrt obravnavali v četrtek, sporočili iz Gorenja.

"Kljub težavnim razmeram na trgu v drugi polovici leta smo dosegli načrtovane prihodke in že deveto četrtletje zapored ustvarjamo dobiček. Nižji od načrtovanega je predvsem na račun izjemnega povišanja cen surovin - nabavna cena plastičnih mas se je, denimo, povišala kar za 25 odstotkov, jeklene pločevine za desetino," je zapisal predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac.

Na poslovanje so neugodno vplivali tudi nižja prodaja od načrtovane v dejavnosti gospodinjskih aparatov, predvsem v Nemčiji, cenovni pritiski na področju stroškov dela, rast cen na nabavnih trgih ter povečani proizvodni stroški, povezani z začetkom serijske proizvodnje novih generacij izdelkov.

Gorenje je v letu 2017 sklenilo cikel naložb v proizvodnji in začelo serijsko proizvodnjo novih generacij izdelkov, med drugim premijskih pralnih in sušilnih ter pomivalnih strojev in samostojnih štedilnikov. V končni razvojni fazi so novi vgradni hladilno-zamrzovalni aparati in povezljivi aparati.

Skoraj sedemkrat večji dobiček v letu 2018

Gorenje je tudi objavilo gospodarski načrt za leto 2018, v katerem načrtujejo za 8,1 milijona evrov dobička, prihodki od prodaje pa naj bi znašali 1,33 milijarde evrov.

"Prepričan sem, da gremo v pravo smer. Z osredotočanjem na osnovno dejavnost in dezinvestiranjem na področju drugih dejavnosti, povečevanjem prodaje premijskih in inovativnih izdelkov ter krepitvijo na zunaj evropskih trgih in iskanjem ustreznega strateškega partnerja zagotavljamo dolgoročen razvoj Skupine Gorenje," je dejal Bobinac in dodal, da bodo tako ostali uspešno podjetje in eden največjih zaposlovalcev na območju, blagovna znamka Gorenje pa ena najbolj uspešnih in prepoznavnih slovenskih blagovnih znamk v Evropi in svetu.

Med blagovnimi znamkami največjo rast načrtujejo pri znamki Asko, kjer naj bi prodajo predvsem na račun Azije, Avstralije in Rusije povečali za več kot 20 odstotkov. Pri blagovni znamki Atag načrtujejo 13-odstotno rast, pri blagovni znamki Gorenje pa osemodstotno rast.

V EU-ju pričakujejo največjo rast prodaje v Nemčiji, na Poljskem, Madžarskem, v Sloveniji in na Hrvaškem, zunaj EU-ja pa v Rusiji, Ukrajini, BiH, Srbiji ter na Bližnjem vzhodu in v Aziji.

V letu 2018 načrtujejo tudi vlaganja v razvoj, za katera bodo namenili okrog tri odstotke prihodkov skupine, in sicer med drugim razvoj vgradnih kuhališč in pečic, pralno-sušilnih aparatov Asko in Asko Professional, izdelkov linije Simplicity in prostostoječih hladilnikov.

