Lastnik sporne lendavske bioplinarne pristal v stečaju

Višje sodišče je zavrnilo pritožbo lastnikov glede začetka stečajnega postopka

14. oktober 2017 ob 12:12

Murska Sobota - MMC RTV SLO

Podjetje Ecos, ki je lastnik lendavske bioplinarne, je v stečaju. Višje sodišče je namreč zavrnilo pritožbo na avgustovski sklep o začetku stečajnega postopka.

Ecos je lastnik lendavske bioplinarne, za katero je inšpekcija pred dnevi predlagala odvzem okoljevarstvenega dovoljenja zaradi številnih kršitev zakonodaje, z njo pa sicer upravlja podjetje Ecos center.

Za Ecos se je že avgusta 2015 začel postopek poenostavljene prisilne poravnave, vendar jo je zaradi pritožbe nekaterih upnikov višje sodišče ustavilo, finančna uprava pa je nato podala predlog za stečaj.

Ecos ga je poskušal zaobiti tako, da je na soboškem sodišču zaprosil za odlog o odločanju o predlogu, lastniki pa so sedež podjetja prenesli v Celje in na tamkajšnjem sodišču znova vložili predlog za začetek prisilne poravnave.

Celjsko sodišče ga je zavrglo zaradi nepopolne dokumentacije, postopek pa se je nadaljeval na soboškem sodišču, ki je znova objavilo sklep o začetku stečajnega postopka, a so se lastniki znova pritožili na višje sodišče.

Višje sodišče je ugotovilo, da nova prekinitev predhodnega stečajnega postopka zaradi že drugega predloga za začetek postopka prisilne poravnave ni dopustna, ker bi pomenila dopustitev zlorabe roka za odločanje o predlogu za začetek uvedbe prisilne poravnave.

Odvzem okoljevarstvenega dovoljenja

Inšpektorica za okolje je 29. septembra na Agencijo RS za okolje (Arso) podala predlog za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja za bioplinarno Lendava, ker kršitelj ni uskladil obratovanja s pogoji okoljevarstvenega dovoljenja, kot je zahtevala inšpekcijska odločba. Inšpektorji so ob tem povedali, da pričakujejo hiter odziv, ker so za to izpolnjeni vsi pogoji.

Okoljsko ministrstvo je pojasnilo, da družba Ecos center ni v roku izvršila pravnomočne odločbe, izdane 5. junija, saj je kljub ustni odločbi o prepovedi predelovala odpadke, ki so jih nedovoljeno pripeljali iz Hrvaške. Proti Ecosu je uvedenih več prekrškovnih postopkov, ki še potekajo, od 25. aprila letos pa so v bioplinarni opravili 20 inšpekcijskih pregledov.

G. C.