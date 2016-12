Lastniki Palome najavili prevzemno namero za odkup preostalega deleža

Paloma je uspešno končala postopek dokapitalizacije

28. december 2016 ob 12:37

Sladki Vrh - MMC RTV SLO/STA

Novi lastniki Palome so objavili prevzemno namero za odkup preostalih delnic. Trenutno imajo že v lasti 57 odstotkov delnic Palome, ponudbo za prevzem pa nameravajo objaviti najpozneje v 30 dneh.

Namero za prevzem preostalih delnic sladkogorske tovarne higienskih papirjev Paloma sta objavila češki finančni sklad Eco Investment in njegova slovaška hči Eco Invest, ki je do večinskega deleža Palome prišla z odkupom delnic od dosedanjih državnih lastnikov in poznejšo dokapitalizacijo.

Eco Invest je za delnice od prejšnjih lastnikov, med katerimi je bila z 71 odstotki prek Slovenskega državnega holdinga (SDH) največji država, odštel po 4,01 evra. Takšno ceno gre pričakovati tudi v prevzemni ponudbi, ki bo objavljena najpozneje do 27. januarja.

Slovaki so v skladu s sklepi julijske skupščine za Palomo odšteli 18,2 milijona evrov, decembra pa je sledilo povečanje osnovnega kapitala družbe z dobrih pet na 11,9 milijona evrov. Poleg tega nameravajo novi lastniki v prihodnjih letih v Palomo, ki naj bi postala regijski razvojni center, vložiti okoli 70 milijonov evrov, število zaposlenih pa s sedanjih 700 povečati na 900.

Končana dokapitalizacija

Paloma je sporočila, da so uspešno sklenili postopek dokapitalizacije v vrednosti 18,2 milijona evrov, ki bo zagotovila nadaljnje naložbe v proizvodne zmogljivosti, posodobitev procesov in delovnih pogojev s ciljem, da družba Paloma postane konkurenčni razvojni center za jugovzhodno Evropo.

"Zadovoljni smo, da smo po dveh letih postopek dokapitalizacije uspešno zaključili. Naredili smo že pomembne spremembe v prestrukturiranju poslovanja na vseh ravneh, Paloma je močna blagovna znamka na strateških trgih in ima trden poslovni model, ki je temelj za nadaljnji razvojni ciklus," je zapisal predsednik uprave Palome Tadej Gosak in dodal, da so na podlagi pozitivnih poslovnih rezultatov in posojila Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) že začeli naložbe v proizvodne zmogljivosti v Sladkem Vrhu, s svežim kapitalom pa bodo okrepili izvajanje strateškega načrta.

Enakovredno tekmovanje z multinacionalkami

Predsednik Eco Investmenta Milan Filo pa je dejal, da želijo postati dolgoročni strateški partner in zgraditi močno mednarodno skupino v srednji in vzhodni Evropi, ki bo lahko enakovredno tekmovala z multinacionalkami, kot sta SCA in METSA tissue.

"Paloma bo postala konkurenčni razvojni in proizvodni center v regiji JV Evrope, SHP pa se bo osredotočal na trge Češke in Slovaške. Osredotočili se bomo na gradnjo sinergij in nadaljnji razvoj na teh trgih," je dejal Filo in napovedal, da nameravajo v prihodnjih letih vlagati dodaten kapital v obrat proizvodnje in opremo in tako posodobiti proizvodnjo v Palomi, da bo delovala s polno zmogljivostjo.

G. C.