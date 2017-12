Leben upa na čimprejšnjo odločitev sodišča, saj čakanje na gradnjo povzroča škodo

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben ni zadovoljen s potekom projekta Drugi tir, katerega izvajanje je pritožba Vilija Kovačiča ogrozila, saj je vrhovno sodišče v ustavno presojo poslalo zakon o referendumu. Leben opozarja, da pri projektu že nastaja gospodarska škoda.

Leben je tako poudaril, da se že zdaj celoten postopek ne odvija po zakonu o drugem tiru, ki so ga volivci na septembrskem referendumu podprli. "Res pa je, da bi odločitev ustavnega sodišča glede zakona o drugem tiru, da ta ne bo uveljavljen, ustavila samo gradnjo," je dodal in pojasnil, da ne morejo začeti gradbenih del na terenu, ogroženih pa je tudi 153 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev, ki jih je Slovenija dobila za projekt.

"Evropska sredstva so podeljena po principu porabi ali pusti. Če bomo začeli delati pozneje od časovnice, zastavljene v samih prijavah, bomo morali denar vračati," je opozoril Leben in dodal, da so prva sredstva, ki jih je Slovenija pridobila v okviru blending razpisa, že nakazana projektnemu podjetu 2TDK. "Teh sredstev ne moremo porabiti za stvari, za katera ne bi smela biti porabljena," je pojasnil Leben.

Časovni zamik pri operativni izvedbi

Odločitev vrhovnega sodišča po besedah državnega sekretarja sicer ustvarja časovni zamik pri operativni izvedbi projekta, verjame pa, da bo ta čim krajši, ker je že začela nastajati finančna in gospodarska škoda. "Kljub pravnim omejitvam pripravljamo vse, kar je v tem trenutku mogoče, da se bo na takoj po odločitvi ustavnega sodišča začela gradnja," je poudaril Leben in dodal, da v 2TDK ob podpori infrastrukturnega ministrstva začenjajo pripravo razpisa za gradnjo sedmih predorov, za kar je Slovenija dobila 109 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Pogodbo za pripravljalna dela oz. gradnjo dostopnih cest do trase drugega tira, ki jih bosta izvedla Kolektor CPG in sarajevski Euroasfalt, bodo medtem v Divači podpisali prihodnjo sredo. Posel bo vreden 14,4 milijona evrov. "S samim projektom gremo v okviru trenutnih možnosti naprej. Upamo, da bo ustavno sodišče prioritetno obravnavalo vlogo in bomo lahko potem projekt nadaljevali," je še dejal Leben.

