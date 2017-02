Pekov hčerinski PGP Inde še vedno išče lastnika

Izklicna cena na dražbi bo 757 tisoč evrov

11. februar 2017 ob 14:41

Tržič

Stečaj Peka negativno vpliva na poslovanje njegove hčerinske družbe PGP Inde, ki proizvaja podplate, zato se mudi z iskanjem novega lastnika. Dražba z zniževanjem izklicne cene se obeta 8. marca.

Zaradi posledic stečaja matične družbe imajo v PGP Inde likvidnostne težave in poslujejo z negativnim rezultatom, je v januarskem rednem poročilu pojasnila stečajna upraviteljica Peka Tadeja Tamše in dodala, da je za preprečitev morebitnega stečaja potrebna čim hitrejša prodaja družbe novemu lastniku. Na javni dražbi z zniževanjem izklicne cene, predvidoma 8. marca, bo tako družba na voljo za 757 tisoč evrov.

Na sestanku upniškega odbora je direktorica PGP Inde Tatjana Gorenec kot razloge za oteženo poslovanje navedla nezaupanje kupcev in dobaviteljev zaradi stečaja matične družbe, kar prinaša zaostrovanje pogodbenih pogojev. Dodatna težava je finančno breme delovne sile, to je invalidov, ki so kot zaposleni v PGP Inde prej opravljali delo za potrebe Peka. Ker jih sedaj ni mogoče prerazporediti, so sprožili postopke za odpoved njihovih delovnih razmerij.

Za Občino Tržič, ki je največja upnica Peka, je uspešna prodaja delujoče družbe PGP Inde odgovornemu lastniku pomembna tako z vidika ohranitve delovnih mest v Tržiču kot z vidika maksimizacije kupnine v korist upnikov, je pojasnil tržiški župan Borut Sajovic, ki je tudi predsednik upniškega odbora.

100 tisoč evrov dolga do Peka

Hčerinska družba PGP Inde je po stečaju Peka pred letom dni z okoli 40 zaposlenimi nadaljevala proizvodnjo podplatov za druge naročnike. Matičnemu podjetju zaradi neplačanih najemnin medtem dolgujejo okoli 100 tisoč evrov. Upniški odbor Peka se strinja, da se zoper hčerinsko družbo ne uvede sodna izterjava, niti se ji ne odpove najemna pogodba, temveč se poplačilo skuša doseči zunajsodno.

Obenem si prizadevajo za parcelacijo poslovno-proizvodnega kompleksa v Tržiču, tako da bo možna prodaja posameznih stavb znotraj območja, saj bo kompleks kot celoto težko prodati. Objekti so stari, njihovo vzdrževanje drago, tekoči stroški visoki, del kompleksa je tudi pod spomeniškim varstvom, je še dejala Tamšetova. Večina nepremičnega premoženja je zastavljenega v korist ločitvenih upnikov, le en poslovni prostor in nekaj manjših parcel je prost bremen. Tudi poslovni delež PGP Inde je zastavljen v korist ločitvenega upnika, in sicer Finančne uprave RS, je dodala.

Splošno tečajno maso predstavljajo le stara oprema, stroji in zaloge materiala ter obutve, zato bo to premoženje izredno težko unovčljivo, je ocenila Tamšetova. Potencialna splošna stečajna masa bi bila lahko še izterjana, denarna terjatev v višini milijon ameriških dolarjev iz naslova projekta Alžirija Rudis. Stečajna upraviteljica medtem prodaja Pekove poslovalnice po Sloveniji, pri čemer so nekatere že prodane, za poslovalnice na Hrvaškem in v Srbiji pa medtem tečejo priprave na prodajo.

G. K.