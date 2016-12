Letos v EU-ju največ zaposlenih, a veliko teh je še vedno revnih

Lani se je v EU-ju odprlo tri milijone novih delovnih mest, večina za nedoločen čas

20. december 2016 ob 16:39

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Evropska komisija je v letnem poročilu objavila, da je bilo v drugem letošnjem četrtletju zaposlenih 232 milijonov ljudi, kar je največ doslej. Lani se je odprlo tri milijone novih delovnih mest, večinoma za nedoločen čas.

A evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen ob tem navaja, da je veliko zaposlenih še vedno revnih, zato je bolj kot ustvarjanje samih delovnih mest pomembna njihova kakovost.

Poročilo Evropske komisije napoveduje, da bo trenutna 71,1-odstotna stopnja zaposlenosti v EU-ju do leta 2020 znašala 75 odstotkov. V kriznem obdobju med letoma 2008 in 2013 je le enemu od osmih brezposelnih v EU-ju uspelo, da je v roku treh let našel zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Stopnja brezposelnosti se je sicer od leta 2013 stalno zmanjševala in je bila v letošnjem drugem četrtletju 8,4 odstotna. Skrb vzbujajoče pa je, da je med mladimi 20-odstotna brezposelnost.

Revščina in socialna izključenost ogrožata približno 23,7 odstotka ljudi. To je po podatkih Evropske komisije najmanj v zadnjih petih letih.

L. L.