Levica glede prodaje NLB-ja in Abanke: DZ naj razreši nadzorni svet SDH-ja

Levica hoče zaustaviti prodajo Abanke in preostanka NLB-ja

15. november 2018 ob 16:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Levica je podala predlog, naj državni zbor zaustavi prodajo Abanke in deleža NLB-ja, ki ga še ima v lasti in ga mora po zavezah Evropski komisiji prodati do konca leta 2019. Ker so prodajni postopki negospodarni, naj DZ razreši nadzorni svet SDH-ja, predlagajo v Levici.

Predlog Levice bo odbor DZ-ja za finance obravnaval popoldne. Stranka je sicer že več mesecev vlado pozivala k ustavitvi prodaje NLB-ja in tudi k ustavitvi prodaje Abanke. "Naleteli smo na gluha ušesa, zato smo se odločili, da k tem enakim ukrepom pozovemo poslance na odboru za finance," je predlog Levice povzel njen koordinator Luka Mesec. O predlogu bodo člani odbora DZ-ja razpravljali le dan po tem, ko so se zaključili postopki prodaje 65-odstotnega deleža NLB-ja.

Mesec predlaga razrešitev uprave SDH-ja

"Odboru bomo predlagali, naj se delnice NLB-ja umaknejo z borze, naj vlada z Evropsko komisijo odpre vnovična pogajanja glede prodajne zaveze za NLB, naj ustavi prodajne postopke Abanke, naj podobno odpre vnovična pogajanja glede prodajne zaveze ter naj se zaradi neodgovorne in negospodarne prodaje razreši nadzorni svet SDH-ja in posledično uprava SDH-ja, ki sta za prodaji odgovorna," je naštel Mesec.

Pri ceni za delnico NLB-ja se je po njegovih besedah ponovila zgodba z Novo KBM, ki jo je država dokapitalizirala za milijardo evrov, prodala pa za 250 milijonov evrov. "V NLB pa je z dokapitalizacijami vložila 2,3 milijarde evrov, banka je danes z zadržanimi dobički vredna 1,5 milijarde evrov, prodala pa se bo za približno tretjino zneska dokapitalizacije oz. za polovico knjigovodske vrednosti," je dejal.

Država je ob tem nase prevzela bremena tožb ali odškodninskih zahtevkov glede nerazrešenih deviznih vlog hrvaških varčevalcev ter razlaščencev delnic in podrejenih obveznosti, je opozoril Mesec. Ta tveganja je ocenil na približno milijardo evrov. Po njegovem mnenju bi morala država pri komisiji izpogajati drugačne zaveze, saj so banke v domači lasti pomembne predvsem zaradi razvojnega vidika, je sklenil.

NLB za Levico pogoj sodelovanja z vlado

Vprašanje lastništva in prodaje bank je eno od ključnih za Levico, je še izpostavil Mesec. Zato tudi še niso podpisali sporazuma o sodelovanju z vlado. "Dokler ne bo razlogov za to, da ga podpišemo, ga ne bomo podpisali," je bil jasen.

La. Da.