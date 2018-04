Licencirani mehaniki zapuščajo Adrio Tehniko. V družbi se zanašajo na pogodbenike iz Srbije.

V družbi Adria Tehnika zagotavljajo, da bodo vzpostavili lasten center za izobraževanje kadrov

17. april 2018 ob 06:20

Kranj - MMC RTV SLO

Družbo Adria Tehnika po napetostih med zaposlenimi in delavci pestijo odhodi licenciranih letalskih tehnikov.

V družbi zagotavljajo, da imajo razvojno strategijo usmerjeno v lastno izobraževanje kadrov, medtem ko v sindikatu opozarjajo, da družba manjkajoče tehnike nadomešča s pogodbenimi delavci iz Srbije, in se sprašujejo o zakonitosti takšnega ravnanja.

Napetosti med vodstvom in zaposlenimi v družbi Adria Tehnika so se začele leto dni po tem, ko je SDH družbo prodal poljskemu Linetech holdingu. Skladno z zavezo novi lastnik leto dni ni smel posegati v kolektivno pogodbo, a jo je vodstvo takoj po preteku roka odpovedalo, med pogajanji o novi kolektivni pogodbi pa je v družbi pričel veljati hišni red z drakonskimi sankcijami.

V obdobju med januarjem 2016 in septembrom 2017 so tako v družbi 29 zaposlenim izdali pisna opozorila zaradi kršenja hišnega reda. Med njimi pa sta opomin dobila tudi delavec, ki je med registracijo izhoda za kajenje stisnil napačno tipko, in delavec, ki se je na delovno mesto registriral "kar" dve minuti prej, preden je hišni red to dovoljeval. V družbi so sicer kasneje priznali, da je v teh primerih šlo za nesorazmerne ukrepe, ki jih ne bodo več uporabljali.

Po odhodih uspešen del pogajanj

A določenim delavcem je vseeno prekipelo in so se odločili svojo kariero nadaljevati drugje. Lani je po podatkih Adrie Tehnike družbo zapustilo 8 licenciranih mehanikov. Odhodi pa so se po podatkih naših sogovornikov nadaljevali tudi letos, medtem ko je še več takih, ki pošiljajo prošnje drugam, saj - kot poudarja eden izmed delavcev - ponujajo konkurenčna podjetja tudi boljše plače in predvsem manj obremenitev. Skupno je po besedah sindikalnega zaupnika iz kranjske območne enote ZSSS-ja Mateja Jemca Adria Tehnika od prodaje leta 2015 izgubila več kot tretjino licenciranih tehnikov.

Odhodi licenciranih tehnikov in medijska izpostavljenost razmer v družbi pa sta prispevali k temu, da so stekla pogajanja za kolektivno pogodbo. Tako so sindikati uspešno dosegli soglasje glede tarifnega dela kolektivne pogodbe, medtem ko še tečejo poganjanja glede normativnega dela, saj na delodajalski strani želijo zmanjšati število dni dopusta, razlaga Jemec.

Sindikat se je obrnil tudi na agencijo za civilno letalstvo

Kljub temu pa je nezadovoljstvo med zaposlenimi ostalo. Predvsem se preostali zaposleni licencirani tehniki bojijo, da se bo breme odhodov odrazilo s povečanim obsegom dela na posameznika. Zaradi preobremenjenosti se nekateri delavci sprašujejo o vplivih na kakovost dela in ustreznosti take izvedbe s predpisi s področja letalstva. Sindikat se je zaradi razmer dela, kjer je po oceni sindikata prišlo do kršitve zakonodaje, predvsem z vidika števila predvidenih letal glede na število zaposlenih.

Z Javne agencije za civilno letalstvo so medtem sporočili, da so v družbi Adria Tehnika lani opravili štiri nadzore in ugotovili 44 neskladij nivoja II, kar pomeni, da ni šlo za ogrožanje letalske varnosti, saj bi v primeru neskladji nivoja I družbi omejili ali ji odvzeli spričevalo. Potek odprave neskladij se po navedbah agencije nadzoruje, določeni pa so tudi roki in predvideni ukrepi. Katera neskladja so ugotovili, na agenciji niso odgovorili, so pa povedali, da v letu 2018 v družbi Adria Tehnika niso opravili nadzora.

Delavce nadomeščajo pogodbeniki

Na naša vprašanja o kadrovskih razmerah so v družbi Adria Tehnika odgovorili, da so v lanskem letu zaposlili 41 novih sodelavcev, niso pa dodali podatka, koliko je med njimi licenciranih tehnikov. V podjetju sicer kadrovsko pomanjkanje nadomeščajo s pogodbenimi sodelavci iz Srbije oziroma, kot so zapisali v odgovoru na naše vprašanje: "Sodelujemo tudi z zunanjimi sodelavci, saj v Sloveniji postaja pomanjkanje kvalificiranih delavcev resen problem celotnega gospodarstva."

Pogodbene delavce družbi zagotavljajo družbe CAE-PARC Aviation, Excel Technical consulting, People Force in JMC, pri čemer je po navedbah Jemca največ pogodbenih delavcev iz družbe People Force, ki pa ni vpisana v slovenski register agencij za posredovanje delavcev. "Gre za podoben princip kot pri Izvajalcih pristaniških storitev v Luki Koper, za katere sta tako inšpektorat kot tudi upravno sodišče ugotovila, da tako posredovanje delavcev ni zakonito."

Poslovni model IPS-a tudi v Adrii Tehniki

Na sindikatu so zato podali prijavo na inšpektorat za delo. Z inšpektorata so nam sporočili, da so prijavo prejeli in bodo morebitno nezakonito posredovanje delavcev še preverili. Ob tem velja spomniti, da je ministrica za delo lani v odgovoru na poslansko vprašanje poslanca Levice Luke Meseca odgovorila, da vsa navedena podjetja nimajo dovoljenj za zagotavljanje delavcev.

Jemec ob tem poudarja, da evropska letalska zakonodaja postavlja določilo, da mora imeti družba vsaj 50 odstotkov lastnih licenciranih tehnikov zaradi zagotavljanja zanesljivosti in varnosti. "V družbi Adria Tehnika pa se je po naših podatkih v vrhuncu sezone ta meja že presegla," pove Jemec in pojasni, da bi ob morebitnem nadzoru Evropske agencije za letalsko varnost (EASA) družbi lahko grozilo celo zaprtje.

V družbi medtem pojasnjujejo, da imajo jasno razvojno strategijo, ki vključuje lastni izobraževalni center, namenjen prenosu znanja v podjetju. Jemec pa ob tem poudarja, da so kadrovske težave v družbi že prisotne, izobraževanje novih letalskih tehnikov pa traja najmanj pet let.

Luka Lukič