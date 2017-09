Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 12 glasov Ocenite to novico! Eridanous je na tržišču že deset let, v tem času pa so pri Lidlu večkrat spremenili embalažo. Foto: Lidl Santorini s svojimi prepoznavnimi modrimi kupolami. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lidl na udaru zaradi brisanja križev z grških izdelkov

Panorama Santorinija na izdelkih pod drobnogledom

5. september 2017 ob 12:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

oKupce v trgovski verigi Lidl je zmotila embalaža njihove linije grških izdelkov blagovne znamke Eridanous, na kateri je prepoznavna modro-bela panorama grškega otoka Santorini. Težava? Oddelek za trženje je s kupol pravoslavnih cerkva izbrisal križe, s tem pa povzročil za kar nekaj razburjenja.

Iz nemške verige na pritožbe, ki so se vsule na njihove poslovalnice (tudi slovenske), odgovarjajo, da gre za njihovo politiko odstranjevanja vseh verskih simbolov z embalaž, da bi bili tako kar se da "versko nevtralni".

"Spoštovani, blagovno znamko Eridanous imamo v ponudbi že več kot 10 let, v tem času pa je bila njena embalaža večkrat spremenjena. Iskreno obžalujemo, če smo z zadnjo verzijo kogar koli užalili, in zagotavljamovam , da do tega ni prišlo namerno. Vse vaše povratne informacije bomo vsekakor tudi upoštevali in vsekakor posredovali pristojnim za to zadevo," so na pritožbe prek Facebooka odgovorili pri slovenski izpostavi Lidla.

Tisti, ki jih je embalaža grške linije zmotila, menijo, da ne gre za tako nedolžno zadevo, ampak za dobrikanje muslimanskim kupcem in zavračanje kristjanov, obenem pa kot dokaz prilagajo embalažo Lidlove orientalske linije izdelkov s prepoznavnim polmesecem, kjer se za "brisanje realnosti" niso odločili.

Cerkev Anastasis na Santoriniju je sicer najpogosteje uporabljena ikonografija za trgovske izdelke grških linij - ne samo Lidlovih. Prepoznavna modra kupola je bila deležna številnih stilizacij - vključno s takimi brez majhnega belega križa, kot denimo na grških jogurtih, ki jih prodajajo v francoski verigi E. Leclerc - a je morda pri Lidlu celotna zadeva najbolj očitna, ker gre dejansko za retuširano fotografijo.

Kulturna nesenzibilnost

Pri Guardianu menijo, da v potezi ne gre iskati kakšnih globljih, zloveščih namenov, temveč da gre bolj za dejanje "birokratske nesposobnosti" in pomanjkanje kulturne senzibilnosti, le da v tem primeru senzibilnosti do lastne kulture. Krščanstvo je eden osrednjih elementov evropske kulture, že 2.000 let in celo danes, evropski slog sekularizma pa ima z njim popolnoma simbiotičen odnos, piše britanski časnik.

"Ideal Evrope, v kateri ljudje nimajo več verskih sporov, je razumljiv, a nedosegljiv, dokler obstajajo konflikti znotraj celine - kar je do konca človeštva," še pišejo in opozarjajo, da je pravoslavno krščanstvo, ki ga izbrisani križi predstavljajo, močen in vpliven del grškega vsakdana.

Ob vsem tem pogromu na Lidl ostaja vprašanje, ali niso s tržno potezo, ki naj bi promovirala versko nevtralnost verige, ustrelili v prazno in več kupcev izgubili, kot pridobili.

