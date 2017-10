Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 10 glasov Ocenite to novico! Prodajajo nepremičnin na območju Litostrojske ceste v Ljubljani. Foto: BoBo Sorodne novice Litostroju jeklu grozi stečaj, a podaljšujejo dokapitalizacijo Dodaj v

Litostroj jeklo prodaja zemljišča in stroje

Ponudbe zbirajo do 11. oktobra

4. oktober 2017 ob 11:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Družba Litostroj jeklo prodaja skoraj 73.000 kvadratnih metrov svojih nepremičnin na območju Litostrojske ceste v Ljubljani. Družba je v prisilni poravnavi.

Menijo, da bo tako - ponovna prisilna poravnava je mogoča, ker je od prve minilo več kot dve leti - poplačilo upnikov boljše, kot bi bilo v stečaju, za katerega se je zavzemala finančna uprava. Medtem naj bi se družba prestrukturirala tako, da bi premoženje oddala v najem in strateškega prodala do konca leta 2020, nestrateškega pa do konca letošnjega leta.

Ponudbe za 73.000 kvadratnih metrov v Ljubljani zbirajo do 11. oktobra, prodajajo pa tudi celotno premično premoženje, ki ga večinoma sestavljajo stroji in oprema.

Po pisanju Dela bo vsaj okvirna odločitev o kupcu sprejeta do 25. oktobra. Takrat se bo iztekel rok za sklenitev dogovora z ločitvenimi upniki, med katerimi je največji Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB). V časopisu še navajajo, da so med zainteresiranimi kupci za premoženje družbe tudi takšni, ki jih nadaljevanje dejavnosti ne zanima, ampak to kupujejo zaradi zemljišč.

Dobršen del proizvodnih zmogljivosti družbe je pred časom že najel poslovnež Ferdinand Marguč. Če bo premoženje pristalo v rokah kupcev, ki jih nadaljevanje dejavnosti ne zanima, bo prihodnost negotova.

A. S.