Lufthansa bo kupila večino premoženja Air Berlina

Vrednost delnic Lufthanse narasla

12. oktober 2017 ob 11:39

Berlin - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Večina premoženja insolventnega nemškega letalskega prevoznika Air Berlin bo ostala v Nemčiji. Lufthansa bo namreč kupila 81 letal Air Berlina in prevzela 3.000 od 8.500 zaposlenih.

Posel je glavni izvršni direktor Lufthanse Carsten Spohr označil za "prelomnico v zgodovini Lufthanse in Berlina". Kot je dejal, pričakuje, da bo EU posel odobril do konca leta.

Air Berlin je sredi avgusta razglasil insolventnost in zaprosil za zaščito pred upniki. Za prodajo premoženja, za katero se rok izteka danes, se je pogajal z domačim konkurentom Lufthanso in britanskim nizkocenovnim letalskim prevoznikom Easyjetom. Vlada je Air Berlinu odobrila posojilo, ki je prevozniku omogočila, da je začasno posloval, dokler se je upravnik pogajal s potencialnimi kupci posamičnih delov podjetja.

Posel med Lufthanso in Air Berlinom vključuje tudi termine za vzlete in pristanke letal Air Berlina na letališčih v Berlinu (Tegel) in Düsseldorfu.

EasyJet, ki deluje na berlinskem letališču Schönefeld, se je dogovarjal za nakup 27 do 30 letal, a so mediji ta teden poročali, da bi lahko pogajanja propadla.

Lufthansa uspešna, več prevoznikov v težavah

Delnice Lufthanse so medtem pridobile na vrednosti, in sicer 2,9 odstotka. Air Berlin, drugi največji nemški letalski prevoznik, bo sicer prenehal z leti ta mesec. V težavah je več evropskih letalskih prevoznikov. Italijanski Alitalia prav tako išče vlagatelje, britanski Monarch pa je bankrotiral ta mesec.

B. V.