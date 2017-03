Luka Koper in Gašperšičevi se neuspešno vabijo na sestanke

Naslednji termin v torek

31. marec 2017 ob 15:53

Ljubljana/Koper - MMC RTV SLO/STA

Predstavniki ministrstva za infrastrukturo in Luke Koper naj bi skušali umiriti strasti okoli vladnega predloga zakona o drugem tiru, a se ne uspejo sestati.

Predstavniki infrastrukturnega ministrstva so se nameravali danes v Ljubljani sestati s predstavniki Luke Koper, a so jih o tem, kot so povedali v Luki Koper, obvestili šele zjutraj. Nato so jih ti na srečanje zgodaj popoldne povabili v Koper, saj danes tam zaseda nadzorni svet in bi pod točko razno lahko skupaj obravnavali predstavitev vladnega zakona.

Po četrtkovi seji vlade je minister Peter Gašperšič sicer napovedal, da se bo na temo predloga zakona o drugem tiru v Koper danes predvidoma odpravil državni sekretar Jure Leben, a so se nato na ministrstvu premislili in zvečer za Slovensko tiskovno agencijo potrdili, da bo sestanek v Ljubljani. Danes so pojasnili, da sestanka ne bo, so pa Luki Koper, kot so še navedli, predlagali, da bi bil v torek.

Iz Luke Koper so sporočili, da gre za že dlje časa dogovorjen sestanek na ministrstvu, kjer naj bi sicer govorili o novih vhodih v pristanišču.

Predlog zakona o drugem tiru

Ministrstvo in Luka Koper sta se na različnih bregovih znašla zaradi predloga zakona o drugem tiru, ki ga je vlada potrdila in v DZ poslala v četrtek. Ta je po mnenju Luke nesprejemljiv, saj zavira razvoj koprskega pristanišča.

V Luki med spornimi točkami predloga zakona vidijo vire za odplačevanje posojil, saj vlada predvideva tudi takso na pretovor v Luki Koper. V Luki so izračunali, da bi seštevek predvidene takse po blagovnih skupinah na podlagi podatkov o pretovoru za lani skupaj znašal 17,9 milijona evrov.

Sprejetje zakona bi za Luko Koper pomenilo, da ne bi mogla več vlagati v razvoj pristanišča skladno s potrebami in sprejeto strategijo oz. da bi srednjeročno začela izgubljati konkurenčne prednosti glede na svoje tekmece v severnem Jadranu in širše, so opozorili.

