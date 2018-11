Madžarska ne nasprotuje več članstvu Hrvaške v OECD-ju

Slovenija edina nasprotuje hrvaškemu članstvu

17. november 2018 ob 15:36

Budimpešta,Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaški časnik Večernji list poroča, da Madžarska ne nasprotuje več članstvu Hrvaške v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). To potrjuje tudi hrvaški premier Andrej Plenković.

Madžarska je članstvu Hrvaške v OECD-ju nasprotovala zaradi odnosa do madžarske energetske družbe Mol oziroma njenega vodje Zsolta Hernadija. Odnosi med državama so bili načeti tudi zaradi reševanja vprašanja prihoda prebežnikov v obdobju vlade socialdemokrata Zorana Milanovića. A Plenković in madžarski premier Viktor Orban sta se na nedavnem kongresu Evropske ljudske stranke (EPP) v Helsinkih pogovarjala več kot uro in, kot nakazuje zagrebški časnik, razrešila odprta vprašanja.

Orban se bo tako predvidoma udeležil vrha Srednjeevropske pobude (CEI), ki ga bo 1. in 2. decembra gostil Zagreb ob zaključku hrvaškega predsedovanja tej pobudi. Gre za regionalni forum političnega, gospodarskega in kulturnega sodelovanja, ki združuje 18 članic regije, tudi Slovenijo.

Napovedan prihod Orbana ima poseben pomen, poroča Večernji list, saj madžarskega premierja na uradnem obisku na Hrvaškem ni bilo vse od leta 2011. Na vrh bodo sicer prišli tudi drugi predsedniki držav oziroma vlad članic CEI-ja. Orban in Plenković naj bi imela ob robu tega vrha tudi dvostransko srečanje.

Plenković je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina medtem pojasnil, da je Madžarska svoje nasprotovanje hrvaškemu članstvu v OECD-ju umaknila že pred mesecem dni. Potrdil je, da sta z Orbanom nazadnje govorila pred desetimi dnevi in da madžarski premier prihaja na vrh CEI-ja.

Tudi podpredsednica hrvaške vlade in zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić je pogovoru za Večernji list izjavila, da Madžarska podpira vstop Hrvaške v OECD.

Slovenija še edina ovira

Kot ob novici o umiku Madžarske blokade izpostavlja Hina, je zdaj edina, ki še stoji na poti Hrvaške v OECD, Slovenija.

Slovenija članstvu Hrvaške nasprotuje, češ da Hrvaška z nepriznavanjem arbitražne odločitve o meji med državama krši načelo vladavine prava. To pa je pogoj za članstvo, je ob objavi novice o nasprotovanju hrvaškemu članstvu pojasnil prejšnji slovenski zunanji minister Karl Erjavec.

Hrvaška zunanja ministrica je še dejala, da Hrvaška pripravlja odgovor na slovensko tožbo pred Sodiščem EU-ja v povezavi s hrvaškim nepriznavanjem meje, kot jo je določilo arbitražno sodišče. Pojasnila je, da so angažirali hrvaške in tuje strokovnjake za mednarodno in evropsko pravo.

"Odgovor bomo poslali v drugi polovici decembra. Hrvaška bo v njem argumentirano odgovorila na navedbe iz slovenske tožbe," je izjavila hrvaška ministrica.

