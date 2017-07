Magna: Pokazali smo, da delamo vse, kar je mogoče, da bi zaščitili okolico

Javna obravnava glede izdaje okoljevarstvenega soglasja za postavitev lakirnice avtomobilskega podjetja Magna Steyr

24. julij 2017 ob 17:33,

zadnji poseg: 24. julij 2017 ob 17:34

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na Arsu je potekala javna obravnava v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za postavitev lakirnice avtomobilskega podjetja Magna Steyr v občini Hoče – Slivnica.

Okoljevarstveniki so izrazili več pomislekov, med drugim glede požarne varnosti in vplivov na okolje, Magna pa upa, da je odgovorila na vsa vprašanja in odpravili bojazni. Javna obravnava je del postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja; kdaj bi bil lahko končan, predstavniki Agencije RS za okolje (Arso) niso želeli ugibati, prav tako se niso želeli opredeljevati do argumentov v današnji razpravi.

"Nasprotna stran še ni dala nobene izjave, ki bi bila za nas korektna in s katero bi se lahko strinjali," je po obravnavi povedal predsednik okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green, enega od 12 stranskih udeležencev v postopku, Vojko Bernard, ki pričakuje, da bo Arso soglasje izdal. "Ker je to prednostna naloga vlade, bo verjetno v mesecu dni postopek končan. Okoljevarstveno soglasje bomo pregledali in se nanj po vsej verjetnosti pritožili," je dodal.

V Magni menijo, da so odgovorili na pomisleke. "Število predstavnikov Magne na obravnavi je pokazalo, kako pomembno vprašanje je to za nas. Upam, da smo znova odgovorili na številna vprašanja in odpravili bojazni, ki so jih izrazile nevladne organizacije," je po obravnavi povedal vodja načrtovane investicije v Sloveniji pri Magni David Adam ter poudaril, da številne mejne vrednosti zdaleč ne bi bile dosežene. Poleg tega je izvedensko mnenje pokazalo, da vpliva na zdravje okoliških prebivalcev ne bi bilo. "Danes smo pokazali, da delamo vse, kar je mogoče, da bi zaščitili okolico," je dodal.

Kako dolgo so pripravljeni čakati na dovoljenja, je težko reči, je povedal Adam in dodal, da je najpomembnejše, ali se čutijo dobrodošle. "Trenutno se. Današnja razprava je bila odprta in upam, da bomo dosegli dobro rešitev za vse," je dejal.

G. C.